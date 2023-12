Před sezonou jste měli obří ambice, které se vám ale ani zdaleka nedaří naplňovat. Jaké byste vybral hlavní důvody této situace?

To je velice složitá otázka a na druhou stranu vlastně lehká. Těch důvodů je hodně. Před sezonou jsme řikali, že chceme udělat úspěch v play-off, ale bohužel se nám ten domeček z karet sesypal hned na začátku. Neměli jsme pořádné tréninkové jednotky a v utkáních nám tak chyběl zápal. Teď jsme tedy na dně, od kterého se musíme pořádně odrazit. Po novém roce pak budeme muset nahrát nějaké body, ať z té první ligy nespadneme.

Jste asi v takovém rozpoložení, že vám ta nadcházející měsíční pauza musela přijít vhod. Je to tak?

Je to tak. Ani to štěstíčko nám už nepřálo, ač jsme v posledních zápasech nehráli vůbec špatně. Ta měsíční pauza bude adekvátní a snad nám pomůže dostat se zpátky na nohy. Musíme ale začít makat.

O kterých zápasech si myslíte, že byly v právě probíhající sezoně zlomové?

Jednoznačně jsme měli urvat tři body s Ústím nad Labem, se kterým jsme nakonec uhráli remízu a rozhodující pak byl zápas s Libercem, který jsme těsně prohráli. V tom zápase jsme byli prostě lepší. Tyto dva zápasy jsme prostě měli bez diskuze zvládnout.

Jaká je nyní celkově nálada v kabině?

Jelikož jsme dnes dostali debakl, tak ta nálada opravdu není ideální. Musíme si k tomu společně sednout a domluvit se, co bude dál. Máme v plánu přivést nějaké nové hráče a uvidíme také, jak se bude vyvíjet zranění brankáře Radka Janečky. Do toho také pořádně potrénujeme a doufám, že se během toho měsíce i nálada diametrálně změní a my se vrátíme v plné síle.

A mohl byste i lehce přiblížit, jak na tom Radek Janečka vlastně ve skutečnosti je? Kdy by se zhruba mohl vrátit do tréninku?

Do tréninku by se mohl vrátit už po novém roce a věřím, že během ledna či začátkem února už by mohl nastoupit i do některých utkání.