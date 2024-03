Padají, i tak ale pomáhají. Olomoučtí futsalisté uspořádali charitativní sbírku

Ve své druhé sezoně mezi futsalovou elitou sice velkou stopu neudělali, když uhráli pouhé čtyři body a spadli zpět do druhé nejvyšší soutěže, úplně zbytečné jejich účinkování ale také nebylo. Futsalisté olomouckého SK UP se totiž rozhodli alespoň učinit dobrou věc. Zavedli totiž pro své fanoušky dobrovolné vstupné, ze kterého peníze odvedli na pomoc někomu, kdo to skutečně potřebuje.

Nervydrásající zápas mezi SKUP Futsal Olomouc a Helasem Brno | Video: Deník/David Kubatík