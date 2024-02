Trápení dosáhlo vrcholu. Olomoučtí futsalisté prohráli i v devatenáctém kole 1. Futsal ligy, když na své palubovce sice nastříleli brněnským Žabinským vlkům pět branek, inkasovali jich však hned o deset více. To mimo jiné znamená i to, že jim tento soupeř utekl tři kola před koncem na rozdíl dvanácti bodů a neexistuje už ani ta nejmenší teoretická šance pro udržení soutěže.

Futsal: Kotel Olomouce a gól Slávistů na 2:7 | Video: Deník/David Kubatík

„Dá se říct, že jsme s tím počítali už delší dobu. Poté, co jsme prohráli s Libercem a s Kadaní už to totiž bylo více méně jasné. Včera už vlastně přibylo jen to oficiální razítko. Všechny nás to mrzí, ale musíme si říct, že se nám tato sezona prostě nepovedla," říká hrající trenér Hanáků Martin Janečka, který včera proti brněnskému soupeři dosáhl čistého hattricku.

Příčin bylo více

Všechno se přitom na samotném začátku zdálo být úplně jiné. Mladý a dravý olomoucký manšaft byl nabuzen loňskou premiérou mezi českou elitou, při které mu postup mezi osm nejlepších utekl v podstatě až v posledním kole vinou velkého počtu zraněných a nemocných.

Hrající předseda klubu Nikolas Tilkeridis dokonce mluvil o myšlenkách na semifinále. Výsledkem nakonec ale jsou tři kola před koncem pouhé čtyři nasbírané body za remízu s Ústím nad Labem a těsnou porážku Mělníka v poměru 6:5. Co se tedy vlastně stalo?

Kanonáda ve druhé třetině. Uničov zvládl přestřelku, play-off začne doma

„Příčin bylo více. Začalo to už před sezonou, kdy se zranil můj brácha a zároveň naše gólmanská opora Radek Janečka. Na něm jsme v podstatě měli postavenou celou hru. Došlo také k obměně manšaftu, o kterém jsem si myslel, že bude silnější, než nakonec byl," krčí Martin Janečka rameny.

„Nesmím zapomenout ani na fotbalové a pracovní povinnosti, kvůli kterým jsme na venkovní zápasy nejezdili v úplně optimální sestavě. A když jsme v ní náhodou někdy nastoupili, tak výkony stejně první lize moc neodpovídaly," dodal ještě po krátkém odmlčení.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Kudy teď dál?

Olomoucký klub pod Univerzitou Palackého vznikl teprve v roce 2019 a jeho cesta mezi elitu byla trnitá. Hned ve své první sezoně vyhrál druhou ligu, postup však z důvodu nedostatku financí odmítl. Dále následovala nečekaná covidová pauza a návrat do haly až od sezony 21/22. V ní znovu přišlo suverénní ovládnutí 2. ligy a vytoužený postup byl na světě.

Jaká bude budoucnost klubu nyní, po dvou letech strávených v elitní soutěži? „Už jsme to řešili dříve. Měli jsme každý velké množství nápadů, všechno to ale bylo spíchnuté dost horkou jehlou. S kluky z vedení jsme si tedy řekli, že nejprve se ctí dohrajeme sezonu, pak si dáme dva měsíce od futsalu pauzu a během ní popřemýšlíme, jakým směrem to táhnout dál. Já osobně tento sport miluji a budu dělat vše, abychom klub udrželi v chodu. A to nejhůře ve druhé lize," popisuje Janečka.

Chce to čerstvou krev

To ale možná nebude tak úplně jednoduché. Od doby založení, kdy se tým, až na malé výjimky, téměř neměnil, uběhlo už pět let a ono počáteční nadšení z něčeho nového už dávno není tak obrovské, jako v době začátků. „Bohužel ten elán vydržel jen pár lidem. Někdy mi přišlo, že tam někteří chodili spíše z donucení. I kvůli tomu si tedy budeme muset sednout. Chce to nějakou mladou čerstvou krev, s čímž by nám mohla pomoci naše mládež, kde je několik opravdu talentovaných mladíků. Kvůli nim mě sestup mrzí asi nejvíce," vysvětluje.

Čeští hráči si řekli do budoucna o více příležitostí, říká prezident Olomoucka

Charitativní tečka

Celková tečka za působením Hanáků v nejvyšší soutěží bude ale i tak pozitivní. Už od zápasu s Mělníkem totiž zavedli pro své fanoušky jen dobrovolné vstupné, ze kterého navíc vybírají peníze na charitativní účely. K prozatím dosažené částce se pak přidá i výtěžek z posledního domácího utkání proti lídrovi tabulky a historicky nejlepšímu českému celku z Chrudimi a o přestávce bude šek předán.

„Našli jsme ve Velké Bystřici nemocnou holčičku, které se ty peníze budou hodit. Na celkovou částku v hodnotě několika desítek tisíc korun jsme se složili i my v kabině a jsem velice rád, že nám nemalou částkou přispěli i soupeři. Něco podobného jsme dělali i minulý rok, kdy jsme jako soupeři přispěli na holčičku z Vyškova. Když jde sport spojit s dobročinností, je to jedině dobře," uzavřel Martin Janečka.