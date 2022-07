„Na druhé straně si toho vážím, že to je v době, kdy ještě hraji. Je to podobné, jako když se stala ta ošklivá věc (napadení v jejím bytě), tak mě spousta lidí posílalo hezké zprávy, ale nebýt tady, už se to nikdy nedozvím. A s tím je to stejné. Kdybych tu nebyla, tak o žádné síni slávy nevím. Jsem ráda, že za své kariéry a života mohu být součástí něčeho tak překrásného,“ vyznala se hráčka.

Síň slávy Petry Kvitové stála 4,7 milionů korun a byla financována městem Fulnek, Moravskoslezským krajem, Sparta Tennis Agency a samotnou hráčkou.

„A že jsem první, která jí má, tak si toho vážím o to víc. Fulnek je v něčem zase první. Proto děkuji panu starostovi, panu hejtmanovi, Spartě a rodičům, protože táta si s tím dal hodně práce. Dělal celou časovou osu. I bratr Libor na tom strávil hodně času,“ uvědomovala si Petra Kvitová.

Sám otec Jiří Kvita nabízel tvůrcům výstavy své náměty a informace, ze kterých celý projekt vznikal. „Byla to moc krásná práce, protože mi naskakovaly vzpomínky, jak se vyvíjel život a sportovní kariéra naší Peťulky,“ vzkázal skrze mediálního zástupce tenistky Karla Tejkala.

Nadšený byl z výsledku i starosta Fulneku Petr Ertelt. „Cíl a záměr to splnilo. Jsou tu síně slávy klubů, ale individuálně sportovců ne. Jsem rád, že jsme s Petrou prvními. Je to zdařilé po architektonické i sportovní stránce, protože tu jsou Petřiny hlavní úspěchy. Jak sportovní, tak i na poli fair-play,“ hodnotil.

TALÍŘE ZPOD POSTELE

Dílu jsou v domě v historickém centru Fulneku vyhrazena dvě oddělená místa – sál a klenutá komnata ve druhém nadzemním podlaží. Autory expozice jsou Jaroslav Koléšek, sochař a výtvarný vedoucí projektu, Martin Mydlarčík (výtvarné řešení a realizace) a Martin Kettner (technické a technologické zabezpečení).

Celkové náklady na expozici činí 4,7 milionu korun, na čemž se kromě samotné tenistky podílelo i město Fulnek, Moravskoslezský kraj a Tennis Sparta Agency, tedy marketingová agentura Petry Kvitové, která funguje při jejím tenisovém klubu Sparty.

Díky tomu spatřily světlo světa poprvé i oba talíře z Wimbledonu, které měla tenistka uložené. „Ano, ale pod postelí. I když… Můžu to říct? Teď už asi jo,“ usmívala se Kvitová při pohledu na svého mediálního zástupce. „Rodiče mají mé trofeje, ale nejsou vystavené, nýbrž schované,“ doplnila.

Do podoby podle svých slov nemluvila. Trofejí je v ní víc, než o kolika byla na začátku řeč. Právě talíře pro vítězku nejslavnějšího turnaje považuje za nejcennější, byť si váží i dalších.

„Třeba Australian Open 2019, kdy asi nikdo nevěřil, že bych mohla být ve finále grandslamu. Byla to asi má nejbolestivější porážka v kariéře, ale když se vrátím, byl to úžasný úspěch po tom všem, co se přihodilo. Také si cením šesti titulů Fed Cupu, kde jsme byly jako tým. Neuvěřitelné týdny. Na to vzpomínám ráda. Stejně jako vítězství na prestižním Turnaji mistryň. To vše se mi na první příčce mísí,“ přiblížila Kvitová.

Mezi vystavenými předměty nejsou však jen poháry, ale třeba i jedna malá dřevěná pálka. „Já si myslím, že maminka ji používala na krájení masa, ale jelikož nebylo asi co jiného do ruky, tak jsem s tím začínala sama u zdi,“ podotkla Kvitová s tím, že to bylo v době, kdy starším sourozencům spíše podívala míčky.

Co ji mrzelo, že nedávno po vítězství v Eastbourne nedostala originální trofej, kterou po finále zvedla nad hlavu. „Teoreticky jsem ji mohla mít, ale bohužel, repliky jsou repliky. Ale samozřejmě bych tu chtěla mít i spoustu jiných. I z grandslamu. Ale jsem, ráda, že se mi to aspoň dvakrát povedlo,“ připomněla.

SOUSEDKA KOMENSKÉHO

Zajímavostí je, že expozice sousedí s Památníkem Jana Amose Komenského, jehož nová verze byla otevřena na jaře. „Myslím, že je to neuvěřitelné. On ale udělal pro Fulnek i Česko mnohem víc, než já, takže je to pro mě pocta. Zároveň je to i zvláštní, protože on tu není, já ano,“ zasmála se. „Je to nádherné, i když se to těžko popisuje,“ pokračovala Kvitová.

Že by však jezdila do Fulneku vzpomínat, až jednou ukončí kariéru, si ale nemyslí. „Těžko říct, nejsem úplně vzpomínkový typ. Pár lidí se tomu i diví. Možná je to tím, že ještě hraji, takže se necítím jako legenda, nebo někdo, kdo má mít síň slávy a koukat se na trofeje. Třeba ale až skončím, tak se mi to změní a budu na to vzpomínat jinak. Ale do Fulneku budu jezdit,“ měla jasno.

Co vlastně říkala na nápad bratra, udělat síň slávy? „Že to nepůjde, protože to rodiče nedovolí. Nebo táta. Ale tím, že jsem bratrovi dala souhlas a pak to řekla i tátovi, tak se pousmál, ale povolit musel, protože přece jen jsou to mé trofeje. A myslím, že teď je rád, když to tu vidí. Začátek byl nejistý, ale dopadlo to dobře,“ pochvalovala si Petra Kvitová.

Záměr však byl, aby nešlo o muzeum. Že by po přesunutí velkého množství pohárů a různých artefaktů do centra města měl doma prázdno, Jiří Kvita vyloučil. „Nebojte, je tam toho ještě dost. Máme to dokonce vymyšlené a připravené tak, že některé exponáty budeme obměňovat a doplňovat, aby výstava byla stále aktuální. Mám radost, že se to povedlo realizovat. Stříhání pásky Péti byl výjimečný moment v mém životě,“ dodal Jiří Kvita.

ZDRAVOTNÍ STAV NENÍ IDEÁLNÍ

Expozice se otevře v pátek úderem poledne. Otvírací doba bude mít dvě období. Od května do září v úterý až sobotu (10 až 17 hodin) a od října do dubna v pracovní dny (10 až 15 hodin). Vstupné je 150 korun, občané Fulneku mají do konce týdne poloviční slevu. „Slevových akcí je ale víc,“ upozornil starosta Petr Ertelt.

Na přetřes došlo téma vstupného pro tenistku. „Vidíte, to jsem se chtěla zeptat,“ otočila se směrem ke starostovi. „Já myslím, že žádné výjimky se neudělují, bude muset těch 150 korun zaplatit,“ reagoval Petr Ertelt. „Ale budu mít slevu padesát procent,“ navrhla Kvitová. „Jako občan města ano,“ odpověděl starosta.

A jaké jsou další plány? „Od pondělí nám na Spartě začíná turnaj, který snad zvládnu. Potom poletím do Ameriky a budu se snažit hrát turnaje před US Open. Doufám, že na to budu zdravotně připravená,“ přála si Petra Kvitová.

Připustila však, že zdraví není v ideálním stavu. Týká se to zápěstí na levé ruce. „Snažím se s tím bojovat, každodenním cvičením a rehabilitací to zlepšit. Bojuji s tím. Proto mám za cíle zůstat hlavně zdravá a hrát až do konce sezony. Mrzí mě to, protože na trávě mi to šlo, užívala jsem si to, ale teď jsem čtrnáct dní nehrála,“ uzavřela Petra Kvitová.