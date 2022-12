První tři výměny zápasu sice patřily francouzskému celku, jenže univerzita se velmi rychle vzpamatovala a sama měla v úvodním setu dlouho mírně navrch. První problém Olomoučanek nastal za stavu 10:9, kdy se zranila jejich elitní smečařka Zuzana Šepeĺová, přesto tým VK UP pokračoval v tlaku a v koncovce vedl 23:21. Následně ale přišlo zbytečně zkažené podání a protiútok hostí, který přinesl obrat na konečných 23:25 a 0:1.

Velmi podobně se vyvíjel také úvod druhé sady. Jenže vzápětí následovala šňůra servisů maďarské smečařky ve službách hostí Kissové a univerzita už se bodově dotáhnout nedokázala. Po výsledku 16:25 to bylo 0:2.

Petr Uličný: Ronaldo mě zklamal. Co říká na MS v Kataru? A komu fandí?

Začátek třetího dějství sice dal domácím naději na prodloužení duelu a pohárové šance (5:1, 6:2), ale rychle bylo vyrovnáno (6:6) a potom se znovu bojovalo o každý balon. Koncovku však opět vzala do svých rukou podávající Kissová (16:16, 16:22) a po výsledku 0:3 bude mít univerzita boj o postup v Lotrinsku velmi těžký.

„Jsme před odvetou nahoře, ale nebude to pro nás nic lehkého. Máme totiž proti sobě velmi kvalitního soupeře,“ konstatoval trenér vítězného celku Romain Pitou.

Zdroj: Deník/David Kubatík

„V prvé řadě děkuji organizačnímu týmu našeho klubu za uspořádání tohoto zápasu. Zdá se to být kolikrát samozřejmé, ale není tomu tak. Podle mě jsme podali nejbojovnější výkon v této sezoně, který ale bohužel ovlivnilo brzké zranění první smečařky, na které naše hra stojí. Ve prospěch protivníka hrála jejich zkušenost, kterou nás obehráli. My jsme to zkoušeli střídáním, ale bylo vidět, jak protivník lépe řešil každý balon. Výsledek je pro nás až možná příliš krutý, ale přesto se ve Francii ještě pokusíme o zázrak,“ hlásí kouč Olomouce Martin Hroch.

Machačová: V Zoře máme na čem stavět, mistrovství světa byla skvělá zkušenost

Ještě před pohárovou odvetou odehrají olomoucké volejbalistky utkání šestnáctého extraligového kola na palubovce Dukly Liberec. Hrát se bude v sobotu 17. prosince od 16 hodin.

VK UP Olomouc - Terville-Florange OC 0:3 (-23, -16, -18)

Rozhodčí: Ilhan (Tur.), Voudouris (Řec.)

Čas: 73 minut.

Diváci: 400.

Olomouc: Galvãová, Šepeĺová, Moscická, Rajlićová, Herdová, Kneiflová. Libero: Kulová. Střídaly: Borovcová, Körmendyová, Tinklová. Trenér: Martin Hroch

Terville-Florange: Scullyová, Sidibeová, Fricanová, Kissová, Ogomsová, Koseková. Libera: Whiteová, Messeinová. Střídaly: Robins-Hardyová, Diaová, Lousserdová, Taofifenuová. Trenér: Romain Pitou.