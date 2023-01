„V první půlce se nám dařilo soupeře přehrávat a výsledek byl takový jaký byl. Vedli jsme o šest branek a šli jsme do druhé půle s tím, že chceme hrát to samé," hodnotil zápas po jeho skončení domácí kouč Libor Malínek.

Vývoj zápasu se začal na domácí stranu lámat mezi osmou a devatenáctou minutou. V této době totiž Hanačky utekly svým protivnicím z vyrovnaného stavu 3:3 do vedení 11:4. A potom, i když Západočešky lehce zazlobily, udržely domácí hráčky přece jen stále poměrně luxusní náskok 17:11.

Druhý poločas se už ale tak jednoznačně nevyvíjel. Plzeňanky totiž sice nenápadně, na druhou stranu ale o to mohutněji stahovaly. Deset minut před koncem bylo olomoucké vedení už jen tříbrankové 29:26. Nakonec jej Zory přece jen s vypětím všech sil udržely a připsaly si cenné dva body za výhru 34:31.

„Plzeň přijela trochu oslabená. My jsme ji chtěli trochu unavit a chodit do rychlých útoků. To se nám nedařilo. Na rovinu musím říct, že nám vybouchla obrana a moc nás nepodržely ani gólmanky. Výsledek jsme neměli jistý do poslední minuty," uzavřel Libor Malínek.

Další šanci na prodloužení vítězné série budou mít Olomoučanky v neděli 29. ledna na palubovce ostravské Poruby, která aktuálně okupuje s pouhými čtyřmi body předposlední příčku.

DHK Zora Olomouc – DHC Plzeň 34:31 (17:11)

Rozhodčí: Barták – Hladký. Sedmičky: 5/4:5/5. Vyloučení: 6:5. Diváci: 262.

Olomouc: Polášková 2, Habermanová, Spurná – Závišková 4/2, Jansová 5, Protivánková 1, Roupcová 1, Přikrylová 1 , Krajčovičová, Krejzlíková 2, Fryčáková 6, Možíšová , Machačová 2 , Kuxová 8/2 , Kubálková 2. Trenér: Libor Malínek.

Plzeň: Řezáčová, Mancelári: Kepková 5, Šmrhová 1, Bušauerová, Schrebmeierová 8, Panošková, L. Galušková 3, Tomanová, Lásková 1, D. Galušková 2, Gärtnerová, V. Galušková 11/5. Trenér: Richard Řezáč.