FOTO: Zora zvládla přetahovanou s Dunajskou Stredou a stále bojuje o play-off

Házenkářky olomoucké Zory prokázaly v koncovce utkání 23. kola házenkářské Mol ligy žen o trochu větší bojovnost než jejich soupeřky z Dunajské Stredy a po těsné výhře v poměru 29:28 si stále drží celkem dobrou naději na postup do vytouženého play-off. „Myslím, že to bude drama až do posledního kola," řekl po zápase domácí kouč Libor Malínek.

Fotogalerie ze zápasu Zora Olomouc - Dunajská Streda | Foto: David Kubatík/Deník

„Chtěli jsme za každou cenu vyhrát, což se nám podařilo. Hrálo se naprosto vyrovnané utkání, skóre se přelévalo z jedné strany na druhou a my jsme v závěru byli šťastnější," říkal po zápase s úlevou olomoucký kouč Libor Malínek. A bylo tomu skutečně tak. Kromě úvodního olomouckého tříbrankového vedení totiž až do konce žádný z celků nevedl o více než dvě branky. Tomu také odpovídal poločasový stav v poměru 14:15 ve prospěch Slovenek. A ani v druhé půli tomu nebylo jinak. Skóre se postupně rozrůstalo a do poslední minuty se vstupovalo za nerozhodného stavu 28:28. S tím se však nesmířila domácí Tereza Fryčáková a v čase 29:03 vsítila rozhodující branku. Hanačky se tak mohly radovat z druhého vítězství v řadě. „Možná, kdybychom dokázali využít více šancí, tak závěr nemusel být až tak infarktový. Je z toho ale výhra a to je nejdůležitější. Body teď vážně potřebujeme," řekl olomoucký kouč. „Ve druhé polovině jsme prokázali větší bojovnost a touhu po vítězství. Přesně takhle by to v těchto typech zápasů mělo chodit," dodal ještě. Uničov je na vlně, opět pálil Krč. Chceme co nejvíce diváků, přeje si Neček Olomoucké házenkářky si i díky tomuto vítězství stále udržují poměrně slušnou naději na postup do play-off. Aktuálně jim v tabulce patří šestá příčka a na pátou Slavi Praha disponují pětibodovým náskokem. Příští zápas navíc odehrají na palubovce beznadějně poslední Stupavy. „Jsme stále v napětí. Družstva, která s námi bojovala o play-off totiž vyhrála také. Nyní máme na programu dohrávku ve Stupavě, kde musíme vyhrát, a potom Zlín, Slavii a Písek. Myslím, že to bude drama až do posledního kola," uzavřel Libor Malínek. DHK Zora Olomouc - HC DAC Dunajská Streda 29:28 (14:15) Rozhodčí: Kichner, Vacula. Vyloučení: 3:4. ŽK: Kubáčková (OLO). ČK: Hudáková (DuS). Olomouc: Kapsová, Jansová 4/2, Sovová 4/4, Kašpárková 3, Přikrylová 1, Roupcová, Haládiková, Machačová 2, Polášková, Fryčáková 4, Hejlová 1, Kuxová 4, Kubálková 1, Kubáčková 5. Trenér: Libor Malínek. Dunajská Streda: Magera, Pénzes, B. Bizik 2, Kucserová, Hornyák, Juhos 2, Mészaros, Sári 4/3, Demeter, Hudáková 5, Rajnohová 5, R. Bizik 6, Elö 4. Trenér: Viktor Debre.