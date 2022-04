„ Do Zlína jsme jeli s tím, že potřebujeme přivézt plný počet bodů, což se nám podařilo. Musím pochválit celé družstvo za to, jak k zápasu přistoupilo,” vykládal po zápase spokojený trenér Libor Malínek.

Nástup Hanaček do zápasu byl více než výborný. Po patnácti minutách totiž Zory vedly již 7:2 a svůj bezpečný náskok si pak udržely až do poločasové přestávky, při které na ukazateli skóre svítil stav 7:14.

„Byli jsme lepším celkem a už v první půli jsme si vytvořili náskok, který jsme v té druhé udržovali,” pochvaloval si kouč Hanaček. Navíc nám dobře fungovala i defenziva. V prvním poločase jsme dostali pouhých sedm branek, s čímž panuje z mé strany absolutní spokojenost,” dodal.

Po změně stran se na zlínské palubovce pokračovalo v nastoleném trendu a olomoucký náskok dále narůstal.

Na závěr přišla těsná prohra. Za Olomoucko dostali šanci méně vytížení hráči

Nakonec se zastavil až na stavu 18:29. Zora tak důležitý zápas zvládla naprosto s přehledem a dále živí naději na postup do play-off. „Naši největší konkurenti, tedy Plzeň a Písek, bodovali také. Je to tedy stále otevřené a my nesmíme v žádném případě polevit,” uzavřel Libor Malínek.

Zoru nyní čekají poslední dvě kola. Nejdříve v sobotu 9. dubna přivítají na své palubovce pražskou Slavii a o čtyři dny později se představí na horké půdě jednoho ze svých konkurentů z Písku.

Handball PSG Zlín – DHK Zora Olomouc 18:29 (7:14)

Rozhodčí: Valášek, Vychodil. Vyloučení: 3:4. Sedmimetrové hody: 4/1:2/2. ŽK: Kříčková – Kašpárková, Kubáčková. Diváci: 200.

Zlín: Blažková, Jechová, Stojarová – Herbočková, Daňková 1, M. Sekulová 3, Hozová, Podškubková, Ševčíková 2/1, Kolářová 3, L. Sekulová, Polomíková 1, Sedláčková 1, Křičková 6, Holincová 1. Trenér: Ivo Vávra.

Olomouc: Polášková, Haládiková – Kapsová, Jansová, Sovová 3/2, Kašpárková 8, Přikrylová 3, Roupcová 1, Krajčovičová, Machačová, T. Fyčáková 1, Hejlová 2, Kuxová 7, Kubálková 3, Kubáčková 1. Trenér: Libor Malínek.