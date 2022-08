„Turnaj splnil vše, co jsme od něj čekali. Jsme v přípravné fázi a také jsme k tomu chtěli tak přistoupit. Cílem bylo dostat do hry všechny děvčata a samozřejmě hledat ve hře jak plusy, tak minusy. Odehráli jsme tři kvalitní utkání. Nejvydařenější z mého pohledu byl hned úvodní zápas, kde jsme porazili Písek o devět branek. Děvčatům se hlavně dařila hra v útočné fázi, kde jsme nastříleli 33 branek. Ve druhém utkání jsme nestačili na Dunajskou Stredu. Soupeř jasně ukázal, že bude patřit k tomu nejlepšímu, co bude možné v samotné soutěži shlédnout,“ hodnotil trenér Zory Libor Malínek.

Hanačky pak ještě na závěr těsně o jedinou branku předčily Slovan Duslo Šaľa 27:26.

„Nedělní utkání s tradičním turnajovým soupeřem ze Šaly, jsme po vyrovnaném průběhu až v samotném závěru utkání převrátili na svoji stranu, a zvítězili o jednu branku. Tímto vítězstvím jsme si zaručili konečné druhé místo v turnaji,“ dodal kouč.

Kromě druhého místa zůstala doma také trofej pro nejlepší hráčku turnaje. Takzvanou cenu Jana Gogola získala Nikola Jansová.

„Celkově musím všechny tři utkání hodnotit kladně. Ukázalo se, kde ještě musíme na hře přitlačit a na druhé straně, kde to zase klapalo. Jsem rád, že se nikdo nezranil a můžeme se dál připravovat na začátek sezony,“ uzavřel Libor Malínek.

Hned další víkend se olomoucký tým vydá stejně jako každý rok do Šaľy. Na Slovensku se mezi soupeři se představí například Jižní Korea nebo Városi se Komárom. A ještě jedno zajímavé měření sil čeká na Zoru. Přípravu totiž zakončí 27. srpna na domácí palubovce proti reprezentačnímu družstvu Portorika.

Ve stejný den bude v olomoucké hale probíhat turnaj starších dorostenek a po duelu Zory naskočí na palubovku muži Tatranu Litovel proti mužům Portorika.

Výsledky všech utkání:

DHK ZORA Olomouc – Sokol Písek 32:23 (16: 8)

HK Slovan Duslo Šaľa – DAC Dunajská Streda 25:28 (13:14)

DAC Dunajská Streda – DHK ZORA Olomouc 24:19 (11:10)

Sokol Písek – HK Slovan Duslo Šaľa 26:25 (20:14)

Sokol Písek – DAC Dunajská Streda 15:36 (10:19)

DHK ZORA Olomouc – HK Slovan Duslo Šaľa 27:26 (12:12)

Konečné pořadí družstev:

HC DAC Dunajská Streda / 6 b. / 88:59

DHK Zora Olomouc / 4 b. / 84:68

Sokol Písek / 2 b. / 64:93

Duslo Šaľa / 0 b. / 76:81

Ocenění jednotlivců:

Nejlepší hráčka turnaje – Nikola Jansová (Olomouc) – Cena Jana Gogola

Nejlepší brankařka turnaje – Noemi Magera (Dunajská Streda) – Cena Evy Dostálové

Nejlepší střelkyně turnaje – Eva Svobodová (Písek) – Cena primátora města Olomouce

