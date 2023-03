Zatímco svůj první a nejdůležitější cíl, kterým byla záchrana, olomoučtí futsalisté splnili, ten druhý - účast v play-off, jim těsně utekl. Rozhodl o tom až zápas posledního kola základní části na půdě Liberce, kam se Hanáci vydali bez velké spousty hráčů základní sestavy. Olomoučanům se nevyvedl zejména druhý poločas, ve kterém inkasovali hned pětkrát a nakonec prohráli 2:8.

FTZS Liberec - SKUP Olomouc 8:2 | Foto: Jaroslav Tomášek/FTZS Liberec

„Bohužel se jednalo převážně o zranění a nemoci. Potkalo nás to v tu nejhorší chvíli a má to částečnou spojitost s těžkými tréninkovými dávkami z velkého fotbalu. Dále pak třeba Martin Janečka nemohl hrát kvůli vykartování z minula. Dva hráči se navíc zranili na tréninku těsně před odjezdem," vysvětloval složitou situaci hrající předseda oddílu a v tomto zápase i kapitán Nikolas Tilkeridis.

Oslabení Hanáci poprvé inkasovali už po třech minutách z kopačky Benka. O chvíli později pak mohli vyrovnat, míč však zamířil mimo. Severočeši se pak dostali v patnácté minutě do vedení 2:0 zásluhou Vika a minutu před koncem si míč do vlastní brány nešťastně srazil Jan Šipka. Domácí tak šli do šaten povzbuzeni tříbrankovým náskokem.

A druhá půle už jim pak patřila stoprocentně. Díky přesným zásahům Bíny, Benka a Daňka byl stav pět minut před koncem již 6:0 a o posledním postupujícím do play-off tak nebylo pochyb. Hanáci se ale nevzdali a díky brankám Nikolase Tilkeridise a Jana Šipky snížili. Bohužel ani to ještě nebyl konec. V poslední minutě se ještě trefili Šťovíček s Benkem a konečný stav tak zněl 8:2 pro Liberec.

Odplata. Uničov deklasoval suveréna. Neskutečné, rozplýval se kapitán Žajgla

„Musím pochválit všechny, kteří včera do Liberce odjeli. Zápas jsme odehráli čestně a příkladně jej odbojovali. Výsledek 8:2 není zase tak jednoznačný když uvážím, že domácí měli k dispozici třináct hráčů. I tak jsme si dokázali vytvořit hromadu brankových situací a velkou část zápasu byla hra vyrovnaná," pokračovala jedna z hlavních person olomouckého klubu.

Olomoucký tým tak skončil na konečném devátém místě, tři body za svým včerejším soupeřem a s luxusním náskokem na jedenácté (sestupující) Vysoké Mýto. A i přesto, že se velký sen o účasti ve vyřazovacích nakonec nakonec rozplynul, jsou členové týmu vesměs spokojení.

„Před sezonou jsme si řekli, že se chceme v nejvyšší soutěži udržet, stabilizovat kádr a hlavně se neprezentovat žádnou ostudou. To jsme splnili a jsme spokojeni. Cílem pro další ročník už ale play-off bude," uzavřel Nikolas Tilkeridis sebevědomě.

FTZS Liberec - SKUP Futsal Olomouc 8:2 (3:0)

Branky: 4., 33. a 40. Benek, 15. Vik, 19. Šipka (vl.), 25. Bína, 34. Daněk, 40. Šťovíček – 36. Tilkeridis, 38. Šipka.

Rozhodčí: Řeháček-Vlašič-Nagy. ŽK: Šipka (OLO).

Liberec: Dlask – Jelínek, Knejzlík, Daněk, M. Bína, Benek, Zounek, Žoček, Vik, Vyčítal, Šťovíček, P. Bína. Trenér: Karel Vrabec.

Olomouc: Janečka – Lapčík, Brázdil, Šipka, Křižák, Stodůlka, Tilkeridis. Trenér: Jakub Řičica.