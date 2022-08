Samotný závod byl poznamenán nepřízni počasí. Velmi dobře připravená trať se po silném dešti stala mimořádně obtížnou. Již po prvních tréninkových jízdách muselo dojít k úpravě časového harmonogramu pro starší kategorie a nejmenší na ni ani raději nevyjeli.

V polední pauze pro ně pohotoví organizátoři stihli nachystat náhradní trať na přilehlé travnaté ploše, takže i Trpaslíci s aku čtyřkolkami a kategorie Mini nakonec své závody absolvovat. Pro některé to byl vůbec první životní závod. Zbývající kategorie absolvovaly odpolední závod i přes obtížné podmínky na původní trati.

Vše se obešlo bez zranění, i když se většina jezdců nevyhnula pádům či uklouznutím. Bez deště proběhlo až závěrečné vyhlášení vítězů a odměnění účastníků.

„ Nejdříve chci poděkovat celé naší partě za obětavou týdenní přípravu trati, zajištění sponzorů a všeho, co k závodům patří. Jsem rád, že ani silný déšť jejich práci neznehodnotil a celý závod jsme mohli úspěšně absolvovat. Členům místního hasičského sboru děkuji za pomoc ne s kropením trati, ale za čištění strojů. Poděkování patří také všem jezdcům, kteří se nebáli pustit do boje s blátem a závod předčasně nevzdali. Doufám, že pokud budeme moci uspořádat příští ročník, tak už se svezou všichni a do Nové Hradečné se rádi vrátí,“ zhodnotil celou akci Hromek.

Z domácích závodníků a závodnic si vedli nejlépe sestry Kalusovy, které v kategorii trpaslíků obsadily druhá místa. Petr Hromek dojel po problémech s třísly mezi veterány čtvrtý. Vítězství mezi Trpaslíky patřilo sourozencům Tomanovým, kategorii Mini vyhrál Víťa Diviš, mladší juniory Marek Petrovsý, starší juniory Gustav Hodek, Veterány Karel Ridl, Openy Ondřej Klimeš a nejrychlejší dívkou byla Veronika Dostálíková.

Stomp Moravia Cup pokračuje 20. srpna v Tovačově.

Autor: Miroslav Ševčík