Ač skóre otevřel již po dvou a půl minutách hostující Antonín Hrdina, už na konci šesté minuty bylo skóre 2:1 pro Olomoučany. O to se svými přesnými zásahy postarali Jan Šipka s Martinem Lapčíkem. A když už se pak zdálo, že se skóre až do poločasu nezmění, udeřili sešívaní dvakrát v jeho poslední minutě. Svůj druhý gól přidal Hrdina a pět sekund před sirénou poslal Pražany do vedení Matúš Ševčík.

„Tam to beru i trošku na sebe. Minutu před koncem jsem přemýšlel, že vezmu time-out. Nakonec jsem ho ale nevzal, protože jsem si myslel, že to udržíme. Slavia neměla žádný tlak. Pak se jí ale podařila standardka a do poločasu přidala ještě druhý gól," mrzelo Janečku. „Mě osobně to ale strašně nabudilo a věděl jsem, že v druhém poločase předvedu výborný výkon. Přenesl jsem to i na kluky v kabině," dodal ale jedním dechem.

Druhý poločas pak nabídl přítomným divákům tu pravou atmosféru divokého západu. Alespoň tedy co se přestřelky týče. Slávisté jej načali druhou brankou Ševčíka a také trefou Filipa Havrdy. Rázem byl tak stav 2:5 a zdálo se býti hotovo. Ne však pro Hanáky. Ti totiž kontrovali přesnými zásahy Martina Janečky a Nikolase Tilkeridise a pět minut před koncem vyrovnal svým druhým gólem znovu Janečka.

Pak mohli jít domácí dokonce do vedení. Lošťák s Tilkeridisem si ale tak dlouho přihrávali před téměř prázdnou bránou, až se míče zmocnili hosté a z protiútoku dokonal svůj hattrick Ševčík.

Mezitím již oba celky dosáhly pěti akumulovaných faulů a přišla série desítek na obou stranách. Jedinou z nich se podařilo proměnit minutu a půl před koncem domácímu ostrostřelci Janu Šipkovi a bylo to 6:6.

Pak ale bohužel přišla pět sekund před koncem obrovská olomoucká smůla. Po jednom z faulů před hranicí desítky dostali hosté možnost kopu, který téměř připomínal penaltu. K němu se postavil znovu Ševčík a svým čtvrtým gólem zajistil Slavii tři body.

„Bohužel nám chybí kvalita v koncovce. Přece jen futsal hrajeme jen tři roky a v některých věcech si nejsme úplně jisti. To se potvrdilo i před gólem na 5:6. Měli jsme před sebou prázdnou branku, nedali jsme to a z protiútoku inkasovali," říkal olomoucký hrající kouč.

Olomoučané jsou tak nyní v tabulce desátí, ovšem oproti osmému Liberci mají pouze horší skóre. Příští zápas navíc odehrají na palubovce posledního Vysokého Mýta,které navíc znají už z druholigového účinkování.

„Já osobně se do Mýta vždy strašně těším. Je tam malá hala, mají balony, které rychle létají a většinou se jedná o velice vyhecovaná střetnnutí," uzavřel Martin Janečka.

SKUP Futsal Olomouc - SK Slavia Praha futsal 6:7 (2:3)

Branky: 5. a 39. Šipka, 6. Lapčík, 28. a 35. Janečka, 33. Tilkeridis, – 3. a 20. Hrdina, 20., 25., 38. a 40. Ševčík 26. Havrda. Rozhodčí: Jurča, Havlík, Smetana. ŽK: R. Janečka, M. Janečka, Kmínek, Lošťák, Šipka – Hrdina, Záruba, Havrda, Vaktor, Homola. Diváci: 50.

Olomouc: R. Janečka – Kmínek, Lapčík, Lošťák, Brázdil, M. Janečka, Šipka, Minx, Křižák, Tilkeridis. Trenér: Martin Janečka.

Slavia: Vondráček, Žežulka – Brychta, Sita, Havrda, Tilinger, Ševčík, Sláma, Kuchta, Homola, Vaktor, Hrdina, Záruba. Trenér: Zdeněk Sláma.