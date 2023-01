Průběh druhého dějství už pak byl mnohem vyrovnanější. A na ednu výjimku totiž ani jeden ze soupeřících celků neuhrál více než tři body v řadě. Vedení se postupně přelévalo ze strany na stranu a slušně zaplněná hala Univerzity Palackého se dobře bavila. Do koncovky sse pak šlo za stavu 20:19 ve prospěch domácích Olomoučanek a byla to také fáze, kdy se set lámal. Díky třem bodům Milany Rajlić v řadě se totiž Vysokoškolačky dostaly do klíčového vedení, které již nepustily - 25:20.

Třetí sada už pak byla vyloženě volejbalovou bitvou s velkým B, kterou by diváci chtěli sledovat snad pořád. A to nejen v derby. Počet bodů rostl tu na jedné, tu na druhé straně a nikdo si nemohl být jistý vůbec ničím. Hostky se pak zčistajasna dostaly do vedení 18:14 a zdálo se, že si přece jen vynutí další set. Pak ale přišla na podání navrátilkyně do sestavy Zuzana Šepeľová a čtyřmi body v řadě pomohla skóre otočit na 19:18. Úřadující mistryně se pak sice ještě snažily vývoj zlomit na svou stranu, chyběla už jim ale potřebná energie. Olomoučanky tak zvítězily 25:23 a celkově pak 3:0.

Domácí hráčky se tak dostaly na páté místo před brněnské Šelmy. Prostějovanky oproti tomu spadly z druhého na třetí místo kvůli očekávané výhry Liberce se Šternberkem.

VK UP Olomouc - VK Prostějov 3:0 (16, 20, 23)

Rozhodčí: Peloušek a Ištvanech.

Čas: 84 minut.

Diváci: 350.

Olomouc: Herdová, Kneiflová, Rajlič, Borovcová, Körmendyová, Galvao, Šepelová, Weidenthalerová. Libero: Slavíková. Trenér: Martin Hroch.

Prostějov: Bajusz, Meidlová, Kvapilová, Silva, M. Smolková, Löff, Nikolova, Trnková, Beránková, Nováková. Libero: Stavinohová. Trenér: Miroslav Čada.