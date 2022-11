První dějství probíhalo poměrně vyrovnaně a až téměř do jeho konce nedokázal ani jeden z celků uhrát více než tři body v řadě. Jemně navrch ale stále měly domácí hráčky a Přerovanky byly v roli těch věčně dotahujících. Tento stav věcí platil až do stavu 21:19. Pak se ale na servis postavila domácí Ukrajinka Viktoria Mostsitska a čtyřmi úspěšnými podáními v řadě přispěla svému družstvu ke konečné výhře 25:19.

Druhá sada pak byla jednoznačně v moci Přerova. Díky opravdu dlouhé bodové sérii při podání Michaely Dlouhé totiž hostky otočily stav z 1:0 na 1:7, což s Vysokoškolačkami notně zamávalo a stoprocentně se z tohoto šoku nedostaly až do konce setu. Koncovka pak začala za skóre 14:20 a skončila jednoznačným výsledkem 16:25.

„Náš výkon měl daleko do mé spokojenosti. Nedokážme totiž v útoku udržet naši hru po celou dobu a v obraně často neplníme pokyny. Jsme schopni konkurovat těm nejlepším, ale tohle všechno se musí změnit," pokračoval olomoucký lodivod.

Ani třetí set vyrovnaný nebyl. Nyní už ale hrály jasný prim domácí volejbalistky. Ty se postupně dostaly do vedení 10:5, které se pak ještě rapidně navýšilo o čtyři body při podání Veroniky Tinklové. Hostky se pak sice nadechly ke vzdoru, když ze stavu 19:9 snížily na 19:13, to ale bylo z jejich strany v podstatě vše. Olomoučanky nakonec dokráčely k jasnému vítězství v poměru 25:15.

Čtvrtá část nabídla slušně zaplněné olomoucké hale pořádnou volejbalovou bitvu, jak se na správné derby patří. Lépe ji začaly hráčky z Přerova, které se rychle dostaly do vedení 6:2. Poctivě a trpělivě hrající domácí hráčky však postupem času dotahovaly a nakonec se dostaly i do vedení. Koncovka tak začínala od stavu 20:17. Přerovanky sice stáhly ztrátu na pouhý jednobodový rozdíl, víc ale nedokázaly. Olomoučanky zvítězily 25:20 a celkově pak 3:1 na sety.

„V prvním setu jsme byli vyrovnaným soupeřem, bohužel nás ale Olomouc uzalívala. V druhém setu jsme pak hráli moc hezký volejbal a soupeře jsme dostali hodně pod sebe," přidal svůj pohled i hostující kouč Radim Vlček.

„Bohužel jsme ale už nenavázali další sadou, ve které jsme už od začátku ztráceli. V tom čtvrtém jsme pak nad soupeřem byli pouze do stavu 14:11. Pak už to domácí dohráli i díky zkušenostem," dodal.

Vysokoškolačky jsou nyní se sedmnácti body z devíti zápasů třetí, Přerovanky s pěti body z osmi zápasů předposlední, tedy desáté.Už tuto sobotu čeká ale oba celky odveta na palubovce Přerova.

„Musíme se do sobotního zápasu poučit. Přerov navíc bude doma s podporou svých fanoušků. My jsme ji tady ale také měli a já za to moc děkuji. Je to pro mě skutečně příjemné překvapení. Věřím, že se k tomu jádru připojí i ostatní diváci a celkově jich bude chodit ještě více," dodal na závěr své řeči Martin Hroch.

„Já se na to těším. Každý zápas chceme totiž hrát hlavně pro naše fanoušky. Doufám tedy, že budeme odvážnější a drzejší. Doufám také, že se nám doléčí Alli," doplnil ho i Radim Vlček.

VK UP Olomouc - Volejbal Přerov 3:1 (19, -16, 15, 20)

Rozhodčí: Velinov - Horký.

Čas: 99 minut.

Diváci: 300.

Olomouc: Mostsitska, Šepelová, Herdová, Tinklová, Borovcová, Galvao, Rajlić, Kneiflová, Körmendyová. Libera: Slavíková, Kulová. Trenér: Martin Hroch.

Přerov: Atanasova, Lazárková, Dočkalová, Köhlerová, Húsková, Michálková, Kovačič, Dlouhá, Zatloukalová, Baláková. Libera: Kulová, Horská. Trenér: Radim Vlček.