V úvodu utkání domácí volejbalistky sice několikrát těsně vedly, už od poloviny setu se však začínala projevovat převaha soupeře, který i přes krátkodobý odpor Olomouce ovládl první dějství poměrně hladce poměrem 25:20 a ujal se tak zaslouženého vedení.

Druhou část duelu sice začaly lépe Hanačky, které rychle vedly 5:1, jenže pak se znovu začala situace obracet a nakonec z toho byla hladká porážka Vysokoškolaček 16:25 a už lehce kritický stav 0:2.

Ve třetím setu tahal domácí výběr už od samotného počátku za kratší konec (0:3, 1:5, 7:13). Hanačky sice bojovaly, díky čemuž se dostaly až na stav 14:17, protivník byl ale tentokrát bohužel nad jejich síly. Po prohře 19:25 ve třetí sadě podlehly Olomoučanky Dnipru celkově 0:3.

FOTO: Bláznivá přestřelka nakonec pro Spartu. Ani Lošťákův hattrick nepomohl

„Přehráli nás hlavně v rychlosti, my jsme měli problémy na přihrávce a celkově v obraně. Zejména od konce druhého setu do poloviny třetího si z nás udělali trhací kalendář. Pro nás to ale byla důležitá škola před těžkými zápasy, které nás čekají, ať už v evropském poháru, nebo v lize s Libercem. Každopádně měl ale náš výkon být více bojovný," krčil rameny Martin Hroch.

VK UP Olomouc - SC Prometey Dnipro 0:3 (-20, -16, -19)

Rozhodčí: Hladišová, Slezák.

Čas: 75 minut.

Diváci: 200.

Olomouc: Šepeĺová, Mostsitska, Rajlić, Borovcová, Körmendyová, Galvão. Libera: Slavíková, Kulová. Střídaly: Tinklová, Herdová, Kneiflová. Trenér: Martin Hroch.

Dnipro: Jonjev, Savard, Grbac, Danchak, Khober, Dorsman. Libera: Niemtseva, Karasova. Střídaly: Milenko, Velykokon. Trenér: Ivan Petkov.