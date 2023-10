Na třetí vítězství v řadě v Kooperativa NBL nedosáhli basketbalisté BK REDSTONE Olomoucko. V Ústí nad Labem v 6. kole soutěže prohráli 87:105, když o šanci na dobrý výsledek přišli ve třetí čtvrtině, v níž inkasovali čtyřicet bodů.

Stý bod ústeckých basketbalistů v zápase proti Olomoucku obstaral kapitán Ladislav Pecka | Video: Deník/Daniel Brzák

Náporem vstoupili do utkání na severu Čech překvapivě hosté, rychle vedli 9:1 a přinutili soupeře už po třech minutách sáhnout k oddechovému času. Domácí odpověděli sérii devíti bodů v řadě a otočili průběžný výsledek. Sluneta se dokonce odpoutala na rozdíl čtyř bodů, koncovka čtvrtiny už ale zase patřila Olomoucku, které dokázalo trestat chyby ústecké obrany a po deseti minutách vedlo 22:19.

První polovina druhé části patřila domácím. Jejich šňůru deseti bodů přerušila až v 15. minutě trojka Škrance. I v dalších okamžicích si hosté pomáhali střelbou z dálky a dokázali se dostat k tříbodovému náskoku (35:32) po ráně Tkadlece. V závěru poločasu se soupeři několikrát vystřídali ve vedení, do kabiny odcházeli za stavu 47:46 lehce spokojenější Ústečané, když jejich poslední střelu trefil z rohu Nábělek.

Vstup do druhého poločasu hostům nevyšel. Po sérii jedenácti inkasovaných bodů nabrali dvoucifernou ztrátu a domácí se naopak dostali do obrovské pohody. Dominovali pod oběma koši a ve 27. minutě už Olomoucko ztrácelo osmnáct bodů – 55:73. Sluneta si čtvrtinu snů užívala. Deset minut před koncem vedla 87:65 a mířila za výhrou.

Vedení, pak přísná červená a penalta. Uničov těsně padl s ligovým Zlínem

Hosté zápas nezabalili a na konci 35. minuty snížili na 77:91 po několika parádních koších Baileyho. Především díky tomu závěrečnou periodu vyhráli, na obrat to ale v tomto případě nestačilo.

„Veškerý kredit jde soupeři, jejich trenérskému týmu a hráčům, odehráli výbornou třetí čtvrtinu, naši hráči začali s velkou energií, ale na konci zápasu nám došla šťáva. I když jsme se ještě snažili něco s výsledkem udělat, nepovedlo se,“ hodnotil trenér Olomoucka Andy Hipsher.

„Do zápasu jsme vstoupili solidně, vedli jsme 9:1. Postupně se ale hra vyrovnala a každý chvíli těsně vedl a chvíli těsně prohrával. Do šaten se šlo za stavu minus jedna pro nás, řekli jsme si, že do třetí čtvrtiny vlétneme s cílem utkání ukončit. Bohužel jsme ale sami inkasovali čtyřicet bodů, což nás semlelo. Do závěrečného dějství jsme šli s tím, že neprohrajeme o víc jak o dvacet bodů, dělali jsme také všechno pro to, abychom to ještě otočili v náš prospěch, ale už se nám nepovedlo manko dohnat a prohráli jsme o osmnáct bodů,” přidal se hostující hráč Erik Klepač.

SLUNETA Ústí nad Labem - BK REDSTONE Olomoucko 105:87 (19:22, 47:46, 87:65)

Ústí: Nichols 28, Pecka 20, Nábělek 16, Autrey 13, Haiblík 11, Johnson 9, Žikla 6, Karlovský 2

Olomoucko: Shaver Jr. 21, Brayer 19, Bailey 17, Hemphill 10, Škranc 6, Tkadlec 5, Klepač 4, Feštr 3, Žák 2

Trojky: 18/10 – 22/7. Trestné hody: 18/15 – 20/18. Doskoky: 34-28. Osobní chyby: 19 - 22. Diváci: 620.