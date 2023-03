„Utkání jsme měli pod kontrolou od začátku do konce. Byl to od nás výkon plný energie, kterou donesli i noví hráči Luwane Pipkins a Dominik Žák," liboval si po konci utkání olomoucký trenér Tihomir Bujan.

Hostující Sokoli trefili koš jako první, v dalším průběhu zahajovaci periody už ale většinou doháněli náskok Olomoucka, které v páté minutě vedlo 10:4. Basketbalisté Hradce Králové pak dokázali vyrovnat, vzápětí ovšem vrátil domácím vedení Kněževič, které Hanáci dokázali do konce čtvrtiny patřičně navýšit. Sokoli měli problémy se zakončením a tomu odpovídalo skóre 22:13 po deseti minutách.

Domácí i v dalších minutách pokračovali v kvalitní obraně, která vedla k rychlým brejkům a snadným bodům. Ve třinácté minutě to proto bylo 36:16 a sokoli brali oddechový čas. Po něm trefili dvě trojky, víc jim Olomoucko nedovolilo a po koši Žáka se domácí vrátili k nadějnému vedení 41:22. Východočeši se zlomit nenechali a dokázali se ještě přiblížit na rozdíl čtrnácti bodů. V závěru poločasu ale neuhlídali Vučičeviče, jehož trojka s klaksonem stanovila výsledek 49:32 po dvou čtvrtinách.

Po návratu z kabiny tým Redstonu protivníka tvrdě zasáhl sérií sedmi bodů v řadě (56:32) a jeho nápor nezastavil ani oddechový čas soupeře. Chvílemi si vypracoval téměř třicetibodový náskok a zdálo se být rozhodnuto. Sokoli se ještě jednou pokusili vzeptřít osudu a snížili na rozdíl sedmnácti bodů, po třiceti minutách přesto prohrávali vysoko 53:75.

Právě konec třetí čtvrtiny ovlivnil výrazně i tu závěrečnou, v níž domácí sestava bez větších problémů držela vysoké vedení, i když trenér Tihomir Bujan postupně poslal na palubovku všechny hráče. Většina z nich pak bodově přispěla k šestému úspěchu v sezoně.

„Průběh střetnutí jsme kontrolovali, přestože i my jsme měli dílčí problémy. Jalone Friday měl problém se zády, Darious Moten zase nasbíral rychle čtyři osobní chyby. Ale i to jsme zvládli, z toho mám radost, protože je to pro nás hodně důležité vítězství," uzavřel Tihomir Bujan.

BK Redstone Olomoucko - Královští sokoli Hradec Králové 96:70 (22:13, 27:19, 26:21, 21:17)

Body: Vučičevič 18, Kněževič 16, Pipkins 15, Moten 12, Žák 10, Halada 8, Feštr 7, Tkadlec 6, Skalička 4, Klepač, Friday - Cavallero 22, Dvořák 12, Peterka 8, Sturanovič 8, Prskalo 5, Goga 4, Kalný 4, Solevič 4, Škranc 3, Vlček. Trojky: 12/30:6/25. Trestné hody: 16/21:12/17. Doskoky: 43:31. Rozhodčí: Baloun, Jedlička, Dombrovský. Diváci: 100.