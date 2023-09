Futsalisté Olomouce v dosavadní sezoně 1. Futsal ligy nezískali ještě ani bod. A to i přesto, že v zatím posledním zápase proti Liberci byli blízko všem třem. Vedení 1:0, které jim zajistil Martin Lapčík, dokázali držet až do 33. minuty. Potom však přišla blesková tříbranková smršť a Hanáci se už nezmohli na víc, než na pouhé snížení.

Momenty ze zápasu mezi Olomoucí a Libercem (2:3, 27.9.2023) | Video: Deník/David Kubatík

„Těžko se to hodnotí. Dobrých 80% času jsme vedli a zápas jsme měli z velké části pod kontrolou," krčil po skončení zápasu rameny hrající trenér olomouckého týmu Martin Janečka.

Hanáci do zápasu vstoupili dobře a už v desáté minutě se mohli radovat, když se za záda gólmana Vogla trefil Martin Lapčík. Druhou trefu pak mohl v sedmnácté minutě přidat Janečka, jehož dělovku ale strážce liberecké klece konečky prstů zneškodnil. Do šaten se tak šlo za nejtěsnějšího možného domácího vedení.

Severočeši vstoupili do druhého dějství o poznání lépe, dlouho však nemohli najít recept na překonání olomoucké obrany a když už to dokázali, byl připraven ještě brankář Javorski. Nakonec se jim to ale přece jenom podařilo, a to ne jen jednou. Na úplném začátku 33. minuty vyrovnal Jakub Šorsák a během čtyřiceti sekund v průběhu 36. přidali další trefy Tomáš Jelínek s Markem Bínou.

„Ve druhém poločase přišla taková pasáž, kdy na nás Liberec zatlačil a my to ustáli. Gól na 1:1 jame ale dostali po naší zbytečné chybě, kdy jsme šli do přečíslení," mrzelo lodivoda Hanáků.

Závěr byl ale přece jen ještě plný zajímavostí. Ve 39. minutě uviděl po faulu červenou kartu liberecký gólman Vogl a Hanáci dostali výhodu penalty. Tu sice Šipka poslal do tyče, za dalších jedenáct sekund však už dokázal snížit David Lošťák. Olomoučané se pak ze všech sil vrhli do útoku, srovnat už ale nedokázali.

„Za stavu 1:3 jsme to zase honili, ale nestačilo to. Nemám ale nic, co bych klukům mohl vytknout, bojovali příkladně. Jediné, co tomu chybělo, byla lepší koncovka. Byť šance, do kterých jsme se dostali, nebyly úplně stoprocentní, tak jsme z nich alespoň nějaké tři góly dát měli," pokračoval Janečka.

Hrůzostrašný start. Olomoucko padlo v Kolíně, rozhodnuto bylo brzy

Olomoučtí futsalisté jsou tak v prvoligové tabulce bez bodu na deváté příčce z jedenácti. Na osmé místo, které zaručuje postup do play-off a aktuálně jej obývá Chomutov, však ztrácí pouhé tři body. V příštím kole, které se uskuteční až v neděli 22. října, je čeká souboj na palubovce aktuálně šesté Kadaně.

„Bez ohledu na výsledky budeme hrát pořád to svoje. Budeme se to snažit odjezdit a co nejvíce napadat. Pokud to splníme tak věřím, že góly a na ně navázané výhry přijdou. Na každý zápas se těšíme stále stejně a dáme do toho všechno," uzavřel stále ještě optimisticky naladěný Martin Janečka.

SKUP Futsal Olomouc - FTZS Liberec 2:3 (1:0)

Branky: 10. Lapčík, 39. Lošťák – 33. Šorsák, 36. Jelínek, 36. Marek.

Rozhodčí: Filipský, Čuba, Havlík. ŽK: Kočiš, Šipka – Žampa, Jelínek, M. Bína. ČK: 39. Vogl (LIB).

Olomouc: Javorski – Lapčík, Kočiš, Zapletal, Lošťák, Brázdil, Janečka, Kmínek, Šipka, Tilkeridis. Trenér: Martin Janečka.

Liberec: Vogl – Žoček, Jelínek, Žampa, Bína Marek, Daněk, Zounek, Vik, Šíma, Bína Pavel, Šorsák, Dlask. Trenér: Karel Vrabec.