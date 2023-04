/FOTOGALERIE Z MINULOSTI/V obci Střeň se po kratší odmlce naváže na tradici cyklistických závodů, v sobotu 22. dubna se uskuteční závod v nové cyklistické disciplíně gravel s názvem Hanácké gravel, který bude součástí závodů GRAVEL BOHEMIA CUP – ČESKÝ POHÁR 2023.

Cyklistický závod ve Střeni - ohlédnutí do minulosti. Foto se svolením Michala Frantíka | Foto: Se svolením Michala Frantíka

Myšlenka uspořádat první český pohár vznikla již v loňském roce v hlavě Petra Brudr Svobody z Hlinska, který uspořádal v loňském roce mistroství ČR v této cyklistické disciplíně a spojil se s Českým svazem cyklistiky a nadšenci v daných regionech.

V Olomouckém kraji se pro tuto myšlenku nadchli Petr Březina, který v regionu pořádá spousty akcí pro cyklisty a sám vede cyklo team Kolárna a propagátor cyklistiky i ostatních sportů Roman Brandýs, jenž se v cyklistice pohybuje, trénuje děti a pořádá cyklistické i triatlonové soutěže již více jak 30 let.

Míst, kde uspořádat tento závod, se nabízelo více, ale oba dva pánové si právě vzpomněli na tradici cyklistických závodů v obci Střeň. Proto oslovili Michala Frantíka, rodáka z této obce a bezprostředně pana starostu obce Jiřího Nevimu, následně představili tento závod zastupitelům obce Střeň a místním složkám a dohodli se.

Podívejte se na fotografie z minulých závodů ve Střeni:

„Jsme rádi za obrovskou podporu pana starosty Střeně i místních spolků a také za záštitu kraje. Myslím si že první český pohár bude mít vysokou úroveň a i první historické tituly Olomouckého kraje v této disciplíně budou v dobrých rukou,“ myslí si Roman Brandýs.

Nyní má závod již potvrzenou záštitu hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka a pojede se jako Mistrovství Olomouckého kraje GRAVEL 2023.

„Jsme ve stádiu příprav, komunikujeme z lesy ČR, CHKO Litovelské Pomoraví, Městskou policií Štěpánov i dalšími zainteresovanými orgány, aby vše proběhlo hladce, jak má, a byli všichni spokojeni. Jsme velice rádi za bývalé i současné špičkové cyklisty , kteří nám už dnes přislíbili účast, jako například Tomáš Konečný, Lubor Tesař, Jan Hruška, Zdeněk Mlynář, Jiřinka Ščučková a řadu dalších,“ říká Roman Brandýs.

Počítá se s dopoledním programem, závody pro ty nejmenší a mládež a nezapomíná se ani na odpolední, večerní hudební vložku.

„Naší prioritou je, mládež a děti. Vždy sám osobně mám velikánskou radost, když vidím sportovat děti v jakémkoliv sportu, sám jsem si dal za úkol, oslovit s Michalem všechny školy a školky v okolí s propagací akce i sportu obecně.“ dodal.

Ambasadorem závodu bude Tomáš Konečný, vítěz 6. ročníku závodu ve Střeni z roku 2007, bývalý český reprezentant v silniční cyklistice a trenér české reprezentace, vítěz řady významných světových závodů včetně etap Závodu Míru nebo etapy na grand Tour La Vuelta a účastník Tour de France.

„Věříme, že tento závod vejde opět do dějin obce a sportovní veřejnosti nejen v Olomouckém kraji, ale i v celé ČR,“ přeje si Michal Frantík.

Co je to gravel? „Současná gravelová kola, která jsou poslední kategorií cestovních a závodních kol, nejsou čisté silničky, ani kola cyklokrosová, jestli to tak mohu stručně popsat. Je to v podstatě kříženec mezi silničním a horským kolem, který zvládne roli obou z nich. Kouzlo je především ve všestrannosti. Pokud nasadíte kola s klasickými silničními plášti nebo galuskami, stává se z gravel biku silniční kolo. Do rámu, který má širší přední vidlici i zadní stavbu rámu, se však na rozdíl od silničních speciálů vejdou i širší terénní pneumatiky. Pouhou výměnou kol pak jezdec získá bicykl, který si velmi dobře poradí i s lehčím terénem. Je to rychlé kolo pro každého z nás a navíc se hodí do Litovelského Pomoraví a na asfaltové cyklostezky, polní cesty i šotolinové cesty, stezky, Tato disciplína je poměrně mladá, nicméně tento typ kola zažívá obrovskou popularitu,“ říká Petr Březina.

Proč Střeň? „Rozhodně máme na co navazovat. Závod jako takový vznikl již v roce 1991. Prvotní myšlenku k uspořádání závodu ve Střeni přinesl Michal Frantík, v té době sám končící s aktivní závodní cyklistikou. Původně se závod konal jako časovka jednotlivců, která zavedla závodníky do krásných lesů Litovelského Pomoraví v okolí obce Střeň. Již v té době závod vzbudil hodně pozornosti mnohých silných cyklistických týmů, svou atmosférou či zajímavými cenami. V roce 2005 se však za pomocí obce Střeň, a mnohých dobrovolníků z této vesnice podařilo navázat na tradici, při jejímž zrodu stál opět Michal Frantík, coby hlavní srdce tohoto závodu i do let budoucích. V tomto roce se závod konal již jako exhibiční cyklokros s cílem přilákat co nejzajímavější osobnosti z oboru cyklistiky.

Závod tak dostal život v podobě kvalitní účasti závodníků z celé republiky až do roku 1993, ovšem z důvodu pracovního působení Michala Frantíka za hranicemi České republiky se závod dlouhých 11 let nekonal. Závod se tak de facto stává v roce jeden z nejlépe obsazovaných cyklistických podniků současnosti na celém území ČR. Na startu byl v té době, Roman Kreuziger, František Raboň, Leopold Konig, Tomáš Konečný, Jan Hruška, Jan Svorada, Lubor Tesař, Alois Kaňkovský, Jaroslav Kulhavý, Ján Valach, Pavel Boudný, závodníci z týmu PSK Whirpool HK, ale i slavné československé cyklistky jako Lada Kozlíková (nyní Usnulová), Tereza Huříková, Jiřina Ščučková, Julie Pekárková, Pavlína Šulcová, Tereza Trefná a další… Myslím si, že bychom mohli jmenovat spousty dalších známých jmen které se postavili na start závodu ve Střeni. Je to pro nás nesmírně zavazující navázat na tuto tradici, a však dnes píšeme novu historii v nové disciplíně gravel, proto i nový název Hanácké gravel, který je spojen i s místním regionem „HANÁ“,“ říká Roman Brandýs.