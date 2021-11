Vykydal porazil v elitním závodě brněnského Petra Hampla a Jana Zátopka z týmu Forman Cinelli. V ženském závodě zvítězila domácí Denisa Bravencová před Polkou Monikou Wronaovou a Kateřinou Krutílkovou.

Juniorskou kategorii ovládl olomoucký Jan Bittner, mladší bratr již slavného Pavla, který i se zbytkem rodiny přišel sourozence podpořit.

Celkem se závodilo v 15 kategoriích, od nejmladších na odrážedlech, až po veterány nad 65 let. „Co je pro mě důležité, že si všichni zasportovali, od těch nejmenších, o které tu vždy jde především, až po ty dříve narozené. Vyšlo nám relativně i počasí, bylo přímo to cyklokrosové,“ pochvaloval si organizátor Roman Brandýs, který se už těší na příští sobotu, kdy se v Náměšti na Hané pojede“malý závod TOI TOI Cupu. „Je to vlastně Český pohár v cyklokrosu mládeže a na start už je přihlášeno na 300 mladých sportovců cyklokrosařů, a to je úžasné číslo. Z toho mám opravdu velkou radost. Den samozřejmě završí Open závod žen a mužů, také přijďte zafandit,“ dodal Brandýs.

Výsledky:

Muži:

1. Jaroslav Vykydal (TJ AŠ Mladá Boleslav), 2. Petr Hampl (Favorit Brno), 3. Jan Zátopek (Forman Cinelli).

Ženy:

1. Denisa Bravencová (Cykloteam Kolárna), Monika Wronaová (POC BIENIASZ BIKE), 3. Kateřina Krutílková (Forman cycling)

Junioři:

1. Jan Bittner (MAPEI Kaňkovský), 2. Ondřej Polášek (Bike 2000), 3. Jakub Hák (KLUHAVÝ cycling team)

Juniorky:

1. Markéta Doleželová (KULHAVÝ cycling team), 2. Eliška Grulichová (Tufo Pardus Prostějov).

Kadeti:

1. Pavel Šumpík (KULHAVÝ cycling team), 2. Lukáš Raška, 3. Jakub Tesařík (oba MAPEI Kaňkovský)

Kadetky:

1. Kateřina Douděrová, 2. Lucie Lehká (obě KULHAVÝ cycling team), 3. Magdalena Míčková (ACS Drak Vrbno)

Žáci:

1. Jakub Panuš, 2. Petr Douděra (oba KULHAVÝ cycling team), 3. Tomáš Raška (MAPEI Kaňkovský).

Žákyně:

1. Sára Škubalová (TUFO CZ Otrokovice), 2. Barbora Janovská (Moravec Team), 3. Lucie Černá (TUFO CZ Otrokovice).

Odrážedla:

1. Ludvík Brzobohatý (TJ Šumperk), 2. Adam Kawij, 3. Vojtěch Brandýs (Kolárna).