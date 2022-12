FOTO: Univerzitní sportovní halu ovládlo v sobotu ringo

V sobotu 17. prosince se ve sportovní hale Univerzity Palackého konal již čtvrtý ročník tradičního turnaje v ringu. Že nevíte, o co se jedná? Je to hra s podobnými pravidly jako volejbal, pouze s tím rozdílem, že se místo míče přes síť přehazují dva malé ringo kroužky. A proč dva? Každý spadnutý kroužek se totiž počítá zvlášť, a tak se během jednoho podání přičítají hned dva body. Každé z nich tak může skončit buď 1:1 nebo 2:0 pro jeden z týmů. Většinou se hraje do patnácti bodů.

Vánoční UP Ringoturnaj Olomouc | Foto: Deník/David Kubatík