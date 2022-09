Letošního ročníku se zúčastnilo celkem šest celků, které byly rozděleny do dvou skupin po třech. Po zápasech ve skupinách se první dva z každé z nich střetly křížem v semifinále a poslední dvě družstva se utkala přímo o pátou příčku. V neděli turnaj vyvrcholil duely o třetí a první místo. Pomyslný bronz bral Olymp Praha díky výhře 3:0 nad francouzským klubem Evreux Volley-Ball a ve finále zdolal olomoucké Vysokoškolačky 3:2.

„Chceme lidi hlavně bavit dobrým volejbalem a těší mě, že se nám to podařilo už na našem tradičním turnaji, na který jsme právem pyšní a jenž letos po covidové pauze opět získal mezinárodní punc,“ pochválil pořadatele i předseda olomouckého klubu Jiří Zemánek.

Vloni v létě jsme museli obměnit prakticky celý kádr, a protože ne vše fungovalo podle našich představ, letos jsme do něj opět výrazně sáhli. Doufám, že holky svými výkony na turnaji domácí fandy alespoň trochu naladily na blížící se sezonu. Nechci do ní zatím předčasně vyhlašovat nějaké cíle, ale chtěl bych především, abychom znovu předváděli dobrý sport a dělali lidem radost,“ dodal.

„Stále je vidět nesouhra týmu, ale také díky odkladu extraligy máme na sehrání dost času. Bylo znát, že holky přípravu poctivě odmakaly a i přes jisté nedostatky stále jedou na sto procent. To bude do dlouhé a náročné sezony velmi důležité. Co se pak týče turnaje, mrzí nás smolná finálová porážka. Náročné zápasy ale splnily, co jsme od nich očekávali a celkově tuto akci i díky opětovné zahraniční účasti hodnotím jako velmi vydařenou,“ hodnotil výkon svých svěřenkyň na turnaji olomoucký kouč Martin Hroch.

Ze tří regionálních zástupců v turnajovém osudí skončil podle papírových předpokladů nejhůře Sokol Šternberk. Ten skončil až šestý, ale zaujal výhrou nad silným Olympem Praha.

„První zápas proti Prostějovu byl z naší strany velmi špatný, na celý tým padla viditelná deka. Proti Olympu to byl naopak více než dobrý výkon a v souboji o páté místo se Šelmami jsme si vyzkoušeli zase jinou variantu sestavy. Soupeř nás sice předčil zkušenostmi, ale utkání svůj účel splnilo. Je vidět, že starší hráčky zvládají stresové situace o něco lépe a mladé se zase od nich mohou učit. V další části přípravy se musíme soustředit hlavně na sehrávání,“ konstatoval asistent šternberského trenéra Miroslav Jehlář.

Výsledky TOMI - REMONT Cupu (Memoriálu Jiřího Teplého)

Skupina A

Olomouc - Evreux 3:0 (23, 21, 24)

Evreux - Šelmy Brno 2:3 (21, 16, -17, -17, -11)

Olomouc - Šelmy Brno 3:0 (18, 16, 17)

Skupina B

Šternberk - Prostějov 0:3 (-21, -19, -22)

Olymp Praha - Prostějov 3:1 (15, 10, -23, 12)

Šternberk - Olymp Praha 3:1 (23, -16, 24, 23)

Semifinále

Olomouc - Olymp Praha 3:2 (19, -14, 22, -26, 14)

Evreux - Prostějov 1:3 (-18, 27, -8, -13)

O umístění

Finále: Olomouc - Prostějov 2:3 (-17, 24, -27, 16, -21)

O 3. místo: Olymp Praha - Evreux 3:0 (19, 14, 25)

O 5. místo: Šelmy Brno - Šternberk 3:1 (-19, 19, 20, 14)