Samotnému utkání ještě předcházela slavnostní chvíle. Oba týmy převzaly z rukou českých futsalových funkcionářů medaile a pohár, následovala česká hymna a potlesk na podporu Ukrajiny. Potom už se šlo hrát. Domácí nastoupili oslabeni o svého hrajícího trenéra Martina Janečku, který si nyní nedobrovolně vyzkoušel roli trenéra klasického.

„Stalo se to v zápase proti Baníku, ve kterém jsem si natrhl lýtkový sval. V první lize si ale svou pozici hrajícího trenéra chci ponechat. Ukázalo se totiž, že nějaké taktické pokyny tým sice potřebuje, ale už je natolik zkušený, že toho hodně dokáže odehrát i sám," vysvětloval.

A hosté začali zostra. Už na konci druhé minuty se přes celé hřiště trefil hostující brankář Václav Šlégr a o šest minut později Lukáš Krok. Po chvíli za domácí snížil Tilkeridis. Domácí potom měli několik příležitostí k vyrovnání. Do první sirény se jim to ale nepodařilo.

V druhé půli se rozjel brankostroj z obou stran. Nejdříve vyrovnal na 2:2 Jan Minx, aby hned nato poslal hosty do vedení z pokutového kopu znovu Krok. O chvíli později vyrovnal David Lošťák a pět minut před koncem poslal Vysokoškoláky do vedení svým druhým gólem Tilkeridis. Hosté pak všechno vrhli do útoku a minutu a půl před koncem poslal zápas do prodloužení Jakub Kiliján.

V prodloužení hraném dvakrát pět minut se začalo gólově. Hned v první minutě padlo po jednom na obou stranách. Trefil se nejdříve domácí ostrostřelec Jan Šipka a hned nato vyrovnal Kiliján. Vedení pak hostům zajistil Nenad Veljković.

V druhé pětiminutovce nejdříve vyrovnal Lošťák, načež dal hostům znovu výhodu vedení svým již třetím přesným zásahem Lukáš Krok. Domácí se ale nevzdali a minutu před koncem po krásné týmové souhře srovnal na 7:7 Petr Brázdil. Mnoho návštěvníků haly už ve vyrovnání možná ani nevěřilo.

„Já jsem v to věřil. Vždycky říkám, že naděje umírá poslední. Mentální stránka týmu je navíc naprosto fantastická," řekl Tilkeridis. „V sezoně se nám už několikrát podařilo otočit skóre i z mnohem horší ztráty. Takhle to bylo jen o gól a mohlo tam něco spadnout klidně i sekundu před koncem," doplnil ho gólman Radek Janečka.

A tak přišly na řadu penalty, ve kterých naprosto zazářil domácí gólman. Ten vychytal hned tři ze čtyř a mohl tak rozpoutat pravé „olomoucké Nagano“. „Já si na penalty vždy věřím. Snažím se počkat až do poslední chvíle a tím střelce co nejvíce znervóznit. Nakonec jsem tipl dobře strany a jsem za to moc rád. Při tréninku se na ně ale nijak extra nezaměřuji. Z takové blízkosti na sebe dobrovolně kopat nenechám,“ smál se šťastný hrdina.

Ihned po Zapletalově proměněné penaltě propukly na hrací ploše nespoutané oslavy a radostné křepčení dlouho nebralo konce. „Je to něco neskutečného. Přišlo tady okolo 200 diváků, kteří nám celou dobu fandili a my jim za to dali krásné utkání, po kterém jsme se stali vítězi celé 2. ligy. Oslavy teď budou velké, snad nám zase nezavřou kluby,“ říkal Tilkeridis, na jehož slova navázal i kouč Janečka: „Věřím, že budeme v první lize příjemným zpestřením nejen po stránce futsalové, ale také po té fanouškovské. Tímto chci poděkovat i Štěpovi Červenému, který v jednom kuse mikrofonem lidi k fandění hecoval.“

SK UP Olomouc – TJ Spartak Pernštejn 8:7 po pen. (1:2)

Branky: 10., 35. a rozh. pen Tilkeridis, 23. Minx, 26. a 46. Lošťák, 41. Šipka, 49. Brázdil – 2. Šlégr, 8., 24. (pen.) a 47. Krok, 39. a 41.Kiliján, 45. Veljković.

Rozhodčí: Krupa, Čuba. ŽK: R. Janečka, Minx (oba OLO).

Olomouc: R. Janečka – Tilkeridis, Zapletal, Pazdera, Lapčík, Brázdil, Minx, Lošťák, Šipka, Fialka. Trenér: Martin Janečka.

Pernštejn: Šlégr, Lamichhane – Šinkovic, Süssmilch, Kiliján, Bulakovbič, Kasal, Novák, Chmelan, Krok, Veljkovič. Trenér: Nenad Veljkovič.