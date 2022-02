Celá story začala v pátek ráno, kdy se v olomouckém klubu objevili dva pozitivní testy. „Volali našemu trenérovi a žádali o odklad. Jenže se jednalo pouze o jednu hráčku a jednoho člena realizačního týmu. Na to jsme reagovali, že je to banalita a nemusíme to snad ani řešit,“ kroutil hlavou manažer TJ Ostrava Miloš Matula.

Jenže přišlo pokračování. „Kvůli opatrnosti jsme objednali ihned celý tým na PCR vyšetření a odpoledne přišly výsledky,“ přiblížil trenér VK UP Martin Hroch. Celkově bylo pozitivních testů pět - čtyři hráčky a jeden člen realizačního týmu.

„Volali nám v pět odpoledne znovu - to už konkrétně mně,“ pokračoval Matula.

Olomoucký celek podle něj nabízel hned několik náhradních termínů, kdy by se utkání mohlo odehrát. Mělo se jednat o 28. a 29. února či 7., 8. nebo 9. března. „První dva termíny se nám nehodili, protože 24., 26. a poté hned následující sobotu hrajeme, takže bychom to měli nabité. V tom březnu potom už máme přípravu na play-off,“ objasnil Matula, proč na žádný z termínů Ostrava nekývla.

Covid v týmu VK UP! Ostrava odložení zápasu odmítla

„Sám Martin Hroch mi přiznal, že se mu ty termíny také nehodí, ale že by to chtěl odložit, dodal.

A nevyhovující dny nebyly jediným důvodem, proč celky nenašly společnou řeč.

„Jsme profesionální soutěž a čtyři hráčky musí být klub schopný nahradit. Vím, že Olomouc měla i další zdravotní trable jako zranění, ale kdo je nemá. Také jsme odehráli zápasy v osmi lidech a nestěžovali jsme si. Zase mám zprávy, že nakažená měla být hráčka, která téměř nehraje a také jedna náhradnice… Je to dvojsečné a každý se na to může dívat z jiného úhlu,“ pokračoval Matula.

„Pokud vím, tak doposud se každý takový případ řešil vzájemnou dohodou. Nedávnou jsme takto vyšli vstříc my Liberci, který je naším soupeřem v boji o přední příčky a měl v izolaci čtyři hračky. Přitom Dukla má určitě širší kádr než my. Ani nás nenapadlo v podobné situaci stavu soupeře nějak zneužít. Je úctyhodné, že se Ostravanky nebojí covidu, ale zjevně se bojí Olomouce v plné síle,“ komentoval předseda olomouckého klubu Jiří Zemánek.

„Víme, že covid už ustupuje a není to vůbec nic problematického. Sám pan Zemánek napsal článek, že se kvůli jedné hráčce nebude nic dít, ale když to potrefí jeho klub, tak je to problém. Kdyby měli třeba osm nakažených a byla to většina kádru, tak je to samozřejmě něco jiného. To bychom zohlednili,“ reagoval Matula.

Nakonec boj

A tak oba celky vyběhly v sobotu na palubovku a Olomouc v oslabené sestavě nedala nic zadarmo, přestože nastoupila v zajímavé sestavě. „Bez libera do pole, ne zcela doléčená kapitánka Gambová, smečařka Herdová jako přihrávající blokařka a libero Slavíková na postu smečařky. K tomu jediná zdravá alternativa v podobě nahrávačky Tinklové na lavičce a Silva po zranění připravená naskočit jen v nejnutnějším případě,“ stalo v tiskové zprávě klubu k sestavě.

„Čtvrteční odpolední trénink jsme začínali až na nedoléčená zranění v kompletním složení a postupně, jak docházely výsledky testů, se nám kádr hroutil. Najednou jsme neměli k dispozici ani dvě smečařky či blokařky. Museli jsme po nevstřícné reakci Ostravy poskládat úplně novou sestavu, kterou jsme vůbec neměli vyzkoušenou,“ prozradil kouč vysokoškolaček.

A Hanačky rychle prohrávaly 2:9. Sice se později vzchopily, set zdramatizovaly a zvítězily 25:21.

„Improvizace v naší sestavě byla znát nejvíce právě v úvodu prvního setu, kdy na nás stačilo jen servírovat. Soupeře to ale možná ukolébalo a nakonec jsme koncovku ubojovali až k vítězství. Obrovská bojovnost pak náš tým doprovázela po celý zápas. Dokumentovala to třeba i Silva, která si sama řekla o střídání na síť, přestože na to ještě není zdravotně připravena,“ zmínil Martin Hroch.

Měsíční covidová pauza Šternberku nepomohla. V Prostějově neuhrál ani set

Ve druhém dějství ale jeho svěřenkyně padly jasně 10:25. V tom třetím se ale obraz hry opět otočil a Olomouc vedla po výsledku 25:16 2:1 na sety.

„Věřil jsem, že se nám podaří čtvrtý set urvat, z holek byla cítit vůle a Ostrava byla zřetelně nervózní. Zároveň však děvčatům začaly pomalu docházet baterky, přece jen hrály celý zápas ve zcela nezvyklé sestavě a některé na úplně nových postech. Přesto nebyl úspěch nijak daleko,“ glosoval olomoucký kouč.

Čtvrtá sada nabídla vyrovnanou koncovku se šťastnějším koncem 25:23 pro domácí. V rozhodujícím tiebreaku si Ostrava rychle vytvořila náskok 10:6, ale bonusový druhý bod získala až nejtěsnějším možným rozdílem 15:13.

„Klobouk dolů před holkami, ukázaly velký morál. Konečný výsledek vzhledem k vývoji samozřejmě mrzí, není to ale tentokrát to nejdůležitější. Družstvu moc děkuji a jsem přesvědčen, že pokud se dáme dohromady a přidáme k předvedené bojovnosti a obětavosti i patřičnou herní kvalitu, můžeme toho ještě hodně dokázat,“ uzavřel hodnocení Martin Hroch.

„Mrzí mě, že to Olomouc potkalo, ale zranění a nemoci ke sportu patří. Myslím, že to fair-play neovlivnilo,“ dodal Matula, jehož klub porazil Olomouc i ve třetím vzájemném duelu této sezony, díky čemuž se Ostrava právě od VK UP odpoutal na třetí příčce, protože před tímto zápasem měly oba týmy stejně bodů.

K dalšímu utkání by Olomoučanky, pokud jejich stav dovolí, měly nastoupit ve čtvrtek 24. února na palubovce Dukly Liberec. Dohrávka 22. ligového kola má začátek stanoven na 18 hodin.

TJ Ostrava - VK UP Olomouc 3:2 (-21, 10, -16, 23, 13)

Rozhodčí: Horký, Vachutka

Čas: 111 minut

Diváků: 180

Ostrava: Nečiporuková, Zemanová, Pospíšilová, Štrbová, Jedličková, Kotlabová, libero Jančová. Střídaly: Jasečková, Kašparová, Bauerová, Chládková.

Olomouc: Štimacová, Gambová, Kneiflová, Babićová, Slavíková, Herdová. Střídaly: Silva, Tinklová.