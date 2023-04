Baseballová sezona je opět tady. A v sobotu se do ní naplno zapojili i olomoučtí Skokani, kteří na domácím hřišti přivítali k úvodnímu prvoligovému dvojzápasu celek Olympie Blansko.

Česká hymna před utkáním olomouckých skokanů | Video: Deník/David Kubatík

„Je to jeden z těch lepších prvoligových týmů, který se stejně jako my chce vrátit do extraligy. Čekali jsme obtížný zápas, což se potvrdilo. Bohužel nám ale nevyšel začátek, kdy nám unikla první směna. Prohrávali jsme 0:6, pak jsme ale vyměnili nadhazovače za Vojtu Papeže a ten nám svým výkonem dal šanci na obrat," popisoval průběh prvního zápasu hrající olomoucký trenér Jakub Voják.

Olomoučtí baseballisté pak heroickým výkonem snížili až na 5:6, na kýžené vyrovnání už ale nedosáhli. „I v poslední směně jsme na něj útočili. Bohužel jsme to už nedotáhli," mrzelo olomouckého hrajícího trenéra.

Druhý zápas byl pak po konci čtvrté směny a za stavu 5:2 pro Blansko přerušen kvůli dešti. Dohraje se tak v nějakém náhradním termínu, který ještě nebyl stanoven. Pokračovat se bude přesně za toho stavu, za kterého se skončilo.

„Bohužel nám to napovědělo, že nám uniká start zápasu. Na to se musíme do budoucna soustředit a nejlépe už příště skórovat jako první," uzavřel Jakub Voják.

Šanci na zlepšení budou mít baseballisté Olomouce už příští sobotu, kde se k dalšímu dvojzápasu postaví na půdě frýdeckomísteckého Klasiku.

Zápasu předcházela i autogramiáda reprezentanta Martina Schneidera, který společně se svými spoluhráči zanechal nemalou českou stopu na japonském prestižním turnaji World Baseball Classic.