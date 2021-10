FOTO: Silák z Hané! Náměšťský vzpěrač Vogel skončil sedmý na ME ve Finsku

Sedmé místo přivezl z mistrovství Evropy juniorů do 20 a 23 let český vzpěrač Arnošt Vogel. Pro závodníka klubu Vzpírání Haná z Náměště na Hané to byl ve finském Rovaniemi první reprezentační start a upozornil na sebe i do budoucna.

Náměšťský vzpěrač Arnošt Vogel skončil na ME juniorů ve Finsku na sedmém místě. | Foto: Deník/VLP Externista

V kategorii závodníků do 23 let a do 102 kilogramů dostal Vogel nad hlavu v trhu 140 kg a v nadhozu 172 kg, což stačilo v konkurenci dvanácti startujících na sedmou příčku. „Arnošt se na ME připravoval velmi svědomitě. Tréninky měl šestkrát týdně, často i dvoufázově, což nebylo snadné skloubit se studiem na vysoké škole. Ale zvládl to. Myslím, že reprezentoval náš klub, kraj i celé Česko velmi dobře, a v dalších letech bude slibným adeptem do mužské reprezentace," zhodnotila krátce Vogelovo vystoupení ve Finsku trenérka Julie Švecová. „I sám Arnošt má ze závodů dobrý pocit, a rád by se juniorského ME zúčastnil i příští další rok. Což mu již přislíbil reprezentační trenér Pavel Ivanič," dodala Švecová.