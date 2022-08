Úvodní RZ zajel nejrychleji Erik Cais s Fordem Fiesta R5 MkII. Ve druhé zkoušce ale chyboval při průjezdu retardérem a třiceti sekundová penalizace jej srazila až na čtvrté místo za Březíka, Štajfa a Vlčka. Nabídnuté šance se chopil Březík se Škodou Fabie R5 a po pěti vyhraných zkouškách bezpečně ve Fulneku zvítězil. Cais se dokázal po I. sekci probojovat na třetí místo před Vlčka s vozem Hyundai i20 R5 a po předposlední RZ i před Štajfa s Fabií Rally2 Evo. Nejmenší možný náskok 0,1sekundy však v poslední zkoušce neudržel a o 0, 2 sekundy prohrál souboj o druhé místo se Štajfem. Čtvrtý dojel Vlček, pátý Kůrka se soutěžním speciálem Mini John Cooper Works WRC.

Šesté místo obsadila olomoucká rodinná posádka Horáků s Fabií R5. Spolujezdec Ivan Horák okomentoval závod slovy: „Máme za sebou další úspěšně dojetý závod, i když s komplikacemi. Fulnek byl velmi rychlý. Více nám vyhovují spíše technické tratě, ale v dnešní době jsme rádi za každou uspořádanou soutěž. Po první sekci jsme se drželi na šesté příčce a plánovali se posunout o příčku výš, na kterou nám chybělo 7 vteřin. Bohužel, ve snaze zrychlit, jsme na 5. RZ rozrazili retardér, poškodili vůz a dostali penalizaci 30 vteřin. Naštěstí to odnesly jen plechy a my mohli dál pokračovat a hlídat si svoji pozici. To se nám podařilo a dojeli bez potíží do cíle. Mrzí nás to, ale kdo nebourá, nezrychluje. Teď nás čeká Rally Vyškov a v jednání je i možná účast na Barum rally.“

Druhý olomoucký zástupce, Petr Leher závodící se stejným vozem jako Horákovi, krátce před startem řekl: „Jedeme zase po delší pauze a potřebujeme se trochu rozjet. Naším cílem je hlavně dojet a pokud možno nepoškodit auto. V plánu máme dále Vyškov i Šternberk. Oba závody se jedou už v září a bylo by škoda si přivodit zbytečné komplikace. Když se vejdeme do desítky, budeme rádi.“ Svůj cíl splnili a v hodnocení P2+ seriálu dojeli s Jiřím Skořepou desátí.

Vojtěch Štajf si druhým místem pojistil vedoucí pozici v průběžném hodnocení. Druhý je Martin Vlček a na třetí místo se po vítězství ve Fulneku posunul Adam Březík.

Dvoukolky vyhrál David Štefan s Peugeotem 208 Rally4 a historiky při svém premiérovém startu s vozem BMW M3 Martin Černý. Sprinterský seriál pokračuje již 3. září ve Vyškově a o čtrnáct dní později mohou závodní vozy diváci zhlédnout při 3. ročníku Futures Contproduct Rally Morava v okolí Šternberku a na servis se podívat v Olomouci.

Autor: Miroslav Ševčík