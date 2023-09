Florbal podeváté ovládl na začátku září Olomouc, tentokrát dokonce na tři dny! Na 1 400 mladých sportovců a stovky členů doprovodu obsadily první zářijový víkend sportovní haly v krajském městě. 82 chlapeckých týmů v pěti věkových kategorií do 18 let sehrálo v rámci TEMPISH Moravian Cupu stovky zápasů a radovalo se z mnoha parádních gólů. V čem byl letos turnaj rekordní?

TEMPISH Moravian Cup 2023 | Foto: TEMPISH Moravian Cup

Novinek bylo mnoho – poprvé se ze dvou dnů rozšířil turnaj na tři, přibyl nový informační systém s live výsledkovým servisem pro komfort rodičů a přibyla jedna nová hala – SGO. Ta se zařadila k zavedeným sportovištím UP v Lazcích, DHK Zora Olomouc, SŠP Rooseveltova, gymnázií Čajkovského a Hejčín.

„Poprvé jsme vyzkoušeli třídenní formát. Podle všech reakcí to je cesta, jak turnaj rozšířit. Jinak nás v expanzi limituje počet vhodných hal ve městě," hodnotil průběh TEMPISH Moravian Cupu zástupce ředitele turnaje Johan Čáp.

Moravian Cup se zrodil jako malá přípravná akce pro dorostence a juniory FBS Olomouc, postupem let se z akce stal kolos, který se řadí mezi největší sportovní události Olomouckého kraje. Kromě českých týmů dorazily i kluby ze Slovenska a poprvé mělo zastoupení i Finsko. Espoo Oilers vypadli v osmifinále. „Jsme moc rádi, že jsme dorazili. Prvně jsme někam s kluky letěli letadlem na mezinárodní turnaj. Moc jsem za tuto zkušenost rádi," komentoval skandinávskou anabázi trenér Skandinávců Peter Brüll.

Moravian Cup si dlouhodobě zakládá na perfektní organizaci a slouží pro kluby jako poslední prověrka před startem soutěžní sezóny. „Postupně se dostáváme mezi nejprestižnější florbalové turnaje v Česku. Příští rok bychom chtěli poprvé do akce zakomponovat i dívčí kategorie. Letošní ročník jsme díky organizačnímu týmu zvládli s bravurou,“ vracel se zpět ředitel turnaje Lukáš Rubín. „Nejkrásnější je vidět, jak pro mnoho hráčů je Olomouc spojená se sportovním zážitkem. To by mělo převážit nad všemi výsledky.“

Olomoucko chystá otevřený trénink pro fanoušky. Začne také prodávat permanentky

Turnaj během tří dnů měl na sociálních sítích dosahů v desítkách tisíc unikátních uživatelů, mladí florbalisté měli zajištěn i doprovodný program. Zvýhodněně mohli navštívit Pevnost poznání či městský plavecký bazén, zahrát si bowling nebo zajít do kina. Ubytováni byli na univerzitních kolejích, kde byla zajištěna i strava. „Turnaj bereme i jako možnost, jak podpořit místní organizace a podnikatele. Na poslední víkend prázdnin ve městě trávily volný čas nižší jednotky tisíců hráčů s rodiči, realizačními týmy a fanoušky. Prospěšnost regionu řadíme mezi prioritami vysoko,“ uzavírá Rubín.

Celkové prvenství slavili domácí FBS Olomouc (B14 a B8), dvakrát Gullivers Sokol Brno (B12 a B10), v B16 slavili Zlín Lions, nejprestižnější kategorii B18 ovládla FBC Ostrava.

TEMPISH Moravian Cup byl letos už tradičně zaštítěn šéfy České unie sportu a Českého florbalu, svou záštitu propůjčili i hejtman Olomouckého kraje Josef Suchánek, který dorazil osobně na finálový program, a primátor Statutárního města Olomouc Miroslav Žbánek.