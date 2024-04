Poslední díl TRILOGIE MTO FIGHT NIGHT: Memoriál Marka Tisoně byl opět něčím neskutečným a pořádající klub Muay Thai Olomouc na něm potvrdil silnou pozici nejen po stránce sportovní, ale i po té organizační.

MTO Fight Night 2024 | Foto: MuayThai Olomouc

Domácí bojovníci na akci absolvovali celkově devatenáct zápasů s naprosto parádní bilancí dvanácti výher a sedmi proher. Na hlavní kartě pak získali celých sedm vítězství.

Alexandra Kašpárková porazila Zuzannu Korcz a ukázala, že je jedním z našich největších dětských talentů. Jednalo se totiž o její pátý triumf z celkového počtu pěti zápasů.

Moc pěkný souboj dvou devítiletých bojovníků přinesl zápas mezi Richardem Fryšákem a Lukášem Šimkem. Ríša byl po celou dobu tím, kdo celý zápas takzvaně dělal. Tlačil, šel dopředu, soupeř ale jeho útoky parádně přebíral a nakonec rozhodčí výhru přiřkli jemu.

Anna Tomášová vs Adéla Kasíková - holky 13-14 let. Adéla je poměrně zkušená bojovnice hlavně v kickboxu, Anna pak začínající thaiboxerka. První kolo dopadlo lépe pro soupeřku, která bodovala na vzdálenost. Od druhého kola ale Anna neskutečně zabrala a zaslouženě brala výhru. Rozhodly tlak, klinč a tvrdé lowkicky.

Michaela Dostálová vs Ida Mojta (Polsko) - souboj stříbrné a bronzové medailistky z posledního MS dětí v Turecku. Obě premiérově s dovolenými údery na hlavu. Míša Dostálová byla po celý zápas trochu lepší a zaslouženě vyhrála.

No konečně! Olomoučtí florbalisté postupují do vytoužené Národní ligy

Zumrud Guseynova vs Veronika Davidová. Obě mladé bojovnice jsou velice tvrdé. První kolo byla Zuma jasně lepší, ale bohužel ji pak došla fyzička a soupeřka zápas otočila ve svůj prospěch.

Elen Horáková vs Martina Pejchalová. Soupeřka byla lepší v klinčích, na vzdálenost to bylo ze začátku hodně vyrovnané. Byla tam velká vůle strhnout zápas na svoji stranu z obou stran. Nakonec ale vyhrála Martina.

Jan Vacek vs Sebastián Pup. Krásný zápas dvou mladých talentů českého muaythai. Honza svým výkonem poměrně překvapil a byl po celý zápas lepší. Nakonec také zaslouženě vyhrál na body.

Kristian Micev - Miroslav Skalník. Kristian je ve váze 67kg s výškou 195cm jako zjevení. K tomu oplýval neskutečným přehledem a technikou. Jasně vyhrál na body. Stále má ale dle šéftrenéra oddílu Tomáše Musila co zlepšovat.

Marek Kamarýt vs Jakub Lauterkranz. Nádherný zápas dvou 80kg borců, který se stále přeléval ze strany na stranu. Rozhodčí nakonec vítězství přisoudili borci z Hané.

Martin Klos vs Oldřich Dvořáček. Jednalo se o souboj dvou kluků ve váze 63,5kg. Soupeř si šel pro výhru celý zápas a byl i aktivnější. „Na Martina asi dolehla i ta atmosféra, čemuž se nedivím. Bojoval doma, navíc v plné hale. Neměl to prostě lehké. Byl to ale pkný zápas z obou stran," řekl olomoucký šéftrenér.

Zápasy MMA:

Jan Valouch vs David Brzeska. Byla to pěkná divočina, která zvedala diváky ze sedadel. Bohužel s lepším koncem pro soupeře už ve druhém kole.

Adam Polčák vs Patrik Hájek. Prohra na TKO. Jinak se ale jednalo po všech stránkách o krásný zápas.

Hlavní karta (7 zápasů a 7 výher pro domácí):

MMA: Jakub Zacpal porazil ve druhém kole na TKO dvojnásobného mistra republiky Marka Veselého. Oba borci přes mladý věk ukázali výbornou kvalitu. Jakub Zacpal však dokázal, že patří mezi největší talenty českého MMA.

MMA: Slávek Krátký nastoupil ve svém klasickém uvolněném stylu a tempu. Ve druhém kole ovšem dostal soupeře na zem a vyhrál na škrcení RNC.

MMA: Petr Bartoněk vs Adam Dvořáček. Profesionální MMA zápas na 3x5 minut. Petr si šel od začátku do konce za vítězstvím, byl ve všem lepší, nespěchal a když se dostal do problému, tak ho v klidu vyřešil. Nakonec tak zvítězil ve druhém kole na GnP.

Profi MUAYTHAI: Domenico Naswetter vs Lukáš Nagy. Thaiboxer proti kickboxerovi. Zápas na jednu bránu, kdy Domenico rozebíral soupeře postupně úplně vším, co šlo. Nejvíce koleny a lokty. Právě loket způsobil ve druhém kole tržnou ráno na soupeřově hlavě a rozhodčí po domluvě s doktorem zápas ukončil.

Rozhodla poslední desetiminutovka. Olomoucko odvetu v Písku tentokrát prohrálo

Exhibice v boxu: Štěpán Guba vs Petr Řezníček. Moc pěkný a tvrdý zápas od obou aktérů, kdy oba vážili přes 90kg. Nakonec Guba vyhrál na body.

Profi MUAYTHAI: Michaela Hlaváčiková vs Dominika Filec . Nádherný zápas, ve kterém bylav Hlaváčiková prostě lepší ve všem. Prokázala přehled, skvěle použila mnoho různých technik byla lepší i v práci v klinči. Ve druhém kole byla Polka dokonce počítaná po highkicku, nakonec to ale dobojovala až do samotného konce. Hlaváčiková vyhrála NBD.

K1: Martin Švarc vs Kamil Janik. Na to, že mají oba borci okolo 100kg, se jednalo o tvrdý a svižný zápas. Švarc byl lepší, více pracoval, soupeř však ustál několik velmi tvrdých úderů a sám i několikrát zazlobil. Martin Švarc však tuto tvrdou bitvu nakonec zvládl NBD.