To byl zápas! Olomoučtí futsalisté rozehráli novou sezonu 1. Futsal ligy proti brněnskému Helasu nejdříve hrůzostrašně, poté jako bájný Fénix vstali z popela a během pár minut smazali čtyřbrankové manko, aby nakonec gólem obdrženým minutu a půl před koncem těsně padli a nezískali ani bod. Svůj nejlepší den si nevybral ani jejich nový gólman Daniel Javorski.

Nervydrásající zápas mezi SKUP Futsal Olomouc a Helasem Brno | Video: Deník/David Kubatík

„Měli jsme v kádru tři nové hráče a bude chvíli trvat, než si zvyknou na náš systém a bude potřeba nějaký čas, než si to sedne," říkal po zápase hrající trenér olomouckých futsalistů Martin Janečka.

Lépe zápas rozehráli Brňané. Už po třech a půl minutách po vyhození gólmana Mykytjuka přes celé hřiště tečoval těsně před Javorskim míč Tarik Lukšija a otevřel skóre. Hanáci pak srovnali ve třinácté minutě, když hosté zkoušeli hru bez brankáře. Míče se zmocnil Nikolas Tilkeridis a zakončil do prázdné branky. Už na začátku minuty patnácté ale znovu vedli Jihomoravané. Tomáš Poul ranou z úhlu překvapil olomouckého gólmana a stanovil tak poločasové skóre na 2:1 ve prospěch svého týmu.

V druhé dvacetiminutovce to nejdříve vypadalo, že Brňané dokráčí k pohodlným třem bodům, když se po brankách Matúše Kyjovského, Davida Cupáka a Martina Směřičky dostali už do vedení 5:1. Potom se ale začaly dít velké věci. Olomoučané konečně pořádně zapnuli a mezi časy 33:40 a 38:03 téměř až zázračně srovnali. O jejich góly se postarali Petr Brázdil, David Lošťák, znovu Nikolas Tilkeridis a Martin Janečka. Atmosféra v hale v tu dobu byla naprosto elektrizující.

To ale bylo olomouckým hráčům málo a ze všech sil se ještě vrhli do útoku. A to se jim stalo nakonec osudným. Minutu a půl před koncem totiž utekl znovu Martin Směřička a přidal svůj druhý gól v utkání. Domácí se pak ještě ze všech sil snažili alespoň o opětovné vyrovnání, branku Andreje Mykytjuka už ale pošesté nedobyli.

„Prvních 30 minut bylo z naší strany velmi vlažných. Jako bychom měli zatáhnutou ruční brzdu. Vůbec nevím, čím to bylo. Rozjeli jsme se, až nám opravdu teklo do bot a suprově jsme vyrovnali. Měl jsem pak velkou šancí na dokonání obratu, ale nedal jsem. Prohru tak trochu beru na sebe," lomil rukama hrající kouč Hanáků.

I přes až pohádkové vyrovnání tak olomoucká parta načala novou sezonu bodovou nulou. O své první body se tak bude muset pokusit za týden na palubovce Mělníka, který v prvním kole porazil Liberec 10:4. To ale olomoucký manšaft v žádném případě nestraší.

„První trojka sice trochu odskočená je, ale se všemi ostatními chceme jednoznačně získávat body. Cíl pro tento zápas tedy bude naprosto jasný," uzavřel Martin Janečka.

SKUP Futsal Olomouc - Helas Brno 5:6 (1:2)

Branky: 13. Tilkeridis, 34. Brázdil, 36. Lošťák, 38. Tilkeridis, 39. Janečka – 4. Lukšija, 15. Poul, 23. Kyjovský, 29. Cupák, 31. Směřička, 39. Směřička.

Rozhodčí: Markovský, Ganaj, Filipský. ŽK: Javorski – Danko, Havel. Diváci: 282.

Olomouc: Javorski - Kmínek, Lapčík, Lošťák, Tilkeridis, Němeček, Zapletal, Brázdil, Juráš , M. Janečka. Trenér: Martin Janečka.

Helas Brno: Mykytjuk - Cupák, Perina, Havel, Danko, Poul, Lukšija, Svoboda, Matejov, Směřička, Kyjovský, Zdráhal. Trenér: Tomáš Galia.