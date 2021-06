Také v Loučce bylo plně obsazeno všech sedm kategorií od šestiletých až po veterány. Těch bylo tolik, že je organizátoři museli rozdělit na dvě kategorie 39+ a 50+. Do bojů o body zasáhl také úspěšný 2H PITBIKE RACING team.

Mezi nejmenšími za něj vybojoval již druhé vítězství Jiří Záluský a vede i celkové hodnocení kategorie Mini pro jezdce od šesti do devíti let. Mezi staršími juniory do patnácti let byl Gustav Hodek v obou jízdách čtvrtý a stejná příčka mu patří i v celkovém hodnocení.

Nejstarší člen týmu Petr Hromek vyhrál obě rozjížďky v kategorii Veterán 50+ a také je vedoucím jezdcem své kategorie v seriálu.

„Dnes to bylo daleko náročnější než v Litovli. Sjelo se nás více a mladší jezdci hodně tlačili. Vyhrál jsem sice obě rozjížďky, ale bez krizovky se to neobešlo. Ve druhé jízdě jsem chtěl v jedné zatáčce vyjet z kolejí a zvolit lepší stopu, jenže jsem chytil kámen a měl jsem co dělat, abych neupadl. Vyšlo to a pozici jsem uhájil až do cíle,“ řekl Hromek po závodě.

Kategorii mladších juniorů do 12 let vyhrál Daniel Zacpal, starší juniory Matěj Matušinec. Mezi dívkami byla nejrychlejší Nela Dvořáčková, klasiky vyhrál Aleš Kasl, hobby Richard Václavík a openy Jakub Hasilík.

Seriál pokračuje třetím závodem 12. června v Telči.

Autor: Miroslav Ševčík