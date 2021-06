V nejmladší kategorii Mini vyhrál obě jízdy Jiří Záluský a po bodovém výpadku minulý týden ve Smrku se dotáhl na vedoucího Marka Jakuboviče na čtrnáct bodů. Mezi dívkami si vedla výborně Anička Jurková, když v obou jízdách dojela druhá. Ve starších juniorech bodoval třetím místem i Gustav Hodek, v seriálu je s minimální ztrátou čtvrtý.

Suverenitu mezi veterány nad 50 let potvrdil nejstarší člen týmu Petr Hromek z Nové Hradečné. Opět se mu podařilo obě rozjížďky vyhrát a po šesti jízdách má plný počet 150 bodů. Velmi úspěšně závodí i s mladšími veterány nad 39 let, kteří s nimi jedou ve stejných rozjížďkách, ale bodují samostatně. Po závodě na technické trati s velkým množstvím zatáček řekl: „ Dnes to bylo hodně náročné. Velké vedro a plno prachu, místy s minimální viditelností. Spokojený jsem hlavně s druhou rozjížďkou, krásně jsme si zazávodili s Tomášem Krmelou z mladších veteránů. Dlouho se mi dařilo ho držet těsně za sebou, jeli jsme místy kolo na kolo. V závěru jsem v prachu zvolil měkčí stopu v jedné zatáčce a toho Tomáš využil k předjetí. Po závodě jsme si podali ruku a oba si pochvalovali vyrovnaný souboj. Rád bych ještě poděkoval pořadatelům za maximální snahu při úpravě trati, bez kropení by se dnes jet asi nedalo.“

Mladší juniory vyhrál Daniel Zacpalík, starší Ondra Klimeš, kategorii dívek Nela Dvořáčková, Hobby Radek Bednář, Klasiky Ondra Matušinec a Openy Jan Hladík.

Seriál podle plánu pokračuje koncem srpna v Tovačově. Prázdninovou pauzu vyplní pravděpodobně volný závod v Nové Hradečné, který se pojede jako Memoriál Jirky Váni poslední červencovou sobotu.

Autor: Miroslav Ševčík