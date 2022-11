„Byl to hodně těžký zápas. Nebyli jsme kompletní, o to bylo vše složitější. U týmu jsem několik dní, bylo těžké za takovou chvilku něco změnit. Ale chtěli jsme hrát s energií od začátku do konce," hodnotil svou vítěznou premiéru na lavičce Olomoucka kouč Tihomir Bujan.

Po úvodním rozskoku se chvíli zdálo, že Opava přijela pro vítězství, už v páté minutě šli ale domácí po koši Feštra do vedení 7:6 a od té doby hráli během první čtvrtiny naprosto vyrovnanou partii. Většinou byli dokonce ve vedení, což platilo ještě v 9. minutě při stavu 17:14. Koncovku desetiminutovky ale ovládli Slezané a sérií sedmi bodů v řadě otočili na 21:17.

Hned z prvního útoku druhé čtvrtiny proměnil Jurečka otevřenou trojku a Hanáci rázem ztráceli sedm bodů. Díky zlepšené obraně se pak domácí začali dotahovat a v šestnácté minutě Feštr vyrovnával na 26:26. Domácí se drželi do stavu 30:31, pak sice prohrávali o šest bodů, ale dokázali se znovu vrátit zpět a dotáhli poločas k nerozhodnému výsledku 42:42.

Opava se od začátku třetí čtvrtiny snažila o zrychlení hry a chvílemi opravdu dostávala domácí sestavu do problémů. Olomoucko přesto dokázalo ve 28. minutě držet nerozhodné skóre 57:57, až pak se dopustilo několika chyb a Slezané získali drobný náskok. Deset minut před koncem přesto nebylo za stavu 58:62 o vítězi rozhodnuto.

Po necelé minutě závěrečné čtvrtiny se Opava odpoutala na rozdíl osmi bodů, o chvíli později však Heinzl snížil na 63:67 a vrátil domácí do zápasu. Hanáci i v menší rotaci ještě více přitlačili a byli odměněni. Ve 38. minutě po trojce Motena dokonce vedli 81:77 a od té chvíle soupeře do vedení nepustili. Pohlídali si koncovku a mohli si poprvé vychutnat radost z ligové výhry.

„Byly tam úseky, kdy to bylo horší, ale celkově to bylo z naší strany dobré především v obraně. Je to dobrý vklad do dalších zápasů, přestože v útoku se ještě potřebujeme zlepšit. Ukázali jsme si, že i s takovým soupeřem můžeme hrát, když budeme hrát týmově. Ani za nepříznivého stavu jsme se nesložili, konec už byl v euforii. Každý cítil, že jsme nahoře," ohodnotil utkání ze svého pohledu i kapitán Hanáků Lukáš Feštr.

„V obraně hrál jeden za druhého, přesně tak jsem si to představovat. Bojovnost nás opravdu zdobila, tak chceme pokračovat," doplnil ho na závěr nový olomoucký trenér.

BK Redstone Olomoucko - BK Opava 92:84 (17:21, 25:21, 16:20, 34:22)

Body: Williams 22, Feštr 18, Moten 16, Knežević 12, Halada 11, Heinzl 9, Klepač 2, Tkadlec 2 - Bassett 23, Mokráň 15, Šiřina 13, Jurečka 11, Slavík 6, Farský 5, Kvapil 5, Kouřil 2, Micka 2, Zbránek 2. Trojky: 5/19:6:25. Trestné hody: 19/26:18/20. Doskoky: 37:30. Rozhodčí: Vyklický, Nejezchleb, Výborný.