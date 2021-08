V klubu skončily Trumpešová, Gajdošíková a Řezníčková. „Museli jsme se s tím vyrovnat. Největší ztráta je asi na střední spojce v podobě Trumpešové a také nalevo byla Gajdošíková úderná,“ hodnotil kouč Libor Malínek.

Do přípravy se se Zorou místo nich zapojily Anita Poláčková, Monika Machačová, Štěpánka Hejlová či Kuxová, Roupcová a Kubálková, které už naskakovaly v uplynulém ročníku.

„Byl jsem na očekávání, jak do týmu zapadnou, protože mladých holek bylo hodně a nebyly to pouze dvě. Po přípravných zápasech ale musím pět jenom chválu. Hráčky si k sobě našly cestu a není tam žádná velká rivalita. Zapadly, určitě budou platné a v soutěži se objeví,“ pokračoval Malínek.

„Další posílení nebylo v plánu. Ani žádné nebude,“ dodal.

O víkendu pak jeho svěřenkyně porazily v sobotu Písek 33:20, Chorzów 35:34. „Byly to kvalitní souboje. Ač výsledek vypadá jednoznačně, tak i utkání s Pískem nám ukázalo spoustu možností u různých hráček. Chorzów je nováček MOL Ligy, se kterým se budeme potkávat, takže jsme nevěděli, co od něj čekat. Je to ale vyspělý tým se spoustou zkušených hráček, který soutěž zkvalitní a bude míchat pořadím,“ myslí si Malínek.

V neděli pak Olomouc přetlačila Šaľu 21:20, když rozhodla až gólem v samotném závěru, čímž získala trofej. „Podle předešlých výsledků to bylo takové finále. Potkáváme se často, takže se známe a bylo to vidět, protože dominovaly obrany. Hráčky ukázaly bojovnost. Tahali jsme za kratší konec a až v poslední půlminutě jsme dali vítěznou branku,“ popisoval Malínek.

Cíl? Play-off!

Zora tak domácí turnaj ovládla po třech letech. „Nebyl nejvyšší cíl vyhrát. Kdybychom skončili druzí nebo třetí a předvedli dobrý výkon, tak bych byl spokojený. Ale hráčky samozřejmě chtějí vyhrát vždycky a není jiná cesta. Radost po turnaji byla obrovská,“ glosoval kouč. „Jsme pořád v přípravě a chtěli jsme dát prostor všem děvčatům. Výhra byla taková třešnička a tím lépe,“ dodal.

K triumfu výrazně svými zákroky pomohla brankářka Zuzana Haladíková, která byla vyhlášena nejlepší hráčkou turnaje na svém postu. „Střídal jsem tři gólmanky, ale když Zuzka nastoupila, tak to byl skvělý výkon, který všechny překvapil. Je to její dobrá vizitka, kéž by to tak pokračovalo,“ chválil Malínek.

A jaké jsou cíle do nového ročníku, který startuje na začátku září? „Ještě je brzy, tušíme, kdo posílil, ale vše ukáže až samotná konfrontace. Bylo by ale špatně říkat, že nechceme postoupit do play-off, takže vyřazovací souboje budou meta. Jako tým jsme na tom zdravě a je tam soudržnost. Máme na to, abychom předváděli dobré výkony,“ uzavřel Malínek.

Kompletní výsledky všech utkání 64. ročníku Poháru míru

DHK ZORA Olomouc – Sokol Písek 33:20 (17:9)

Olomouc: Haládíková, Poláčková – Kapsová, Sovová 5, Protivánková 4, Kašpárková 4, Přikrylová 3, Roupcová 1, Krajčovičová 4, Machačová, Fryčáková 3, Možíšová 1, Hejlová 4, Kučová 2/1, Kubálková 2, Kubáčková 2/1.

Slovan Duslo Šala – KPR RUCH Chorzów 31:29 (11:13)

KPR RUCH Chorzów – DHK ZORA Olomouc 34:35 (16:15)

Olomouc: Poláčková, Polášková – Závišková 2, Kapsová 1, Jansová, Kašpárková 3, Přikrylová 6, Roupcová, Krajčovičová 5, Machačová 1/0, Fryčáková 5, Možíšová 2, Hejlová 1, Kuxová 3/1, Kubálková, Kubáčková 7/2/.

Sokol Písek – Slovan Duslo Šaľa 21:35 (15:18)

Sokol Písek – KPR RUCH Chorzów 22:32 (11:16)

DHK ZORA Olomouc – Slovan Duslo Šaľa 21:20 (10:7)

Olomouc: Haládíková, Poláčková – Závišková 2/1, Kapsová, Jansová 3, Sovová , Kašpárková 2, Přikrylová 3, Roupcová, Krajčovičová 1, Machačová, Fryčáková 3, Možíšová 1, Hejlová 3, Kuxová 1, Kubálková 4, Kubáčková 0/1.

KONEČNÉ POŘADÍ TURNAJE:

1. DHK ZORA Olomouc 3 3 0 3 89:74

2. Slovan Duslo Šaľa 3 2 0 1 86:71

3. KPR RUCH Chorzów 3 1 0 2 95:88

4. Sokol Písek 3 0 0 3 63:100