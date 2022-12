Zápas i přes pár prvních vyrovnaných minut probíhal podle plánu a hosté se zásluhou přesných tref Evertona, Tomáše Koudelky a dvakrát Pavla Drozda ujali po prvním poločase vedení 4:0. Jediným jejich smolným okamžikem tak byla situace z patnácté minuty, kdy po zásahu vlastního hráče musel do nemocnice na šití rozbité hlavy zamířit brazilský gólman Dudu.

Toho mezi třemi tyčemi nahradil dvaadvacetiletý Daniel Javorski a Hanákům se tak naskytla malá naděje na nějaký zvrat. „Řekli jsme si, že gólman není rozchytaný a tak zkusíme co nejvíce střílet. Bohužel tato strategie nevyšla, protože hráčská kvalita v poli jim samozřejmě zůstala. Tímto bych chtěl Duduovi popřát brzké uzdravení," řekl Tilkeridis.

Krátce po změně stran pak chrudimský brankostroj pokračoval, o což se postarali dvěma góly Marko Radovanovič a David Drozd, svůj druhý přesný zásah v utkání si pak připsal i Everton.

Petr Uličný: Ronaldo mě zklamal. Co říká na MS v Kataru? A komu fandí?

Rázem tak byl stav 9:0 a přišel čas i pro Olomoucké. Po krásném Tilkeridisově lobu nůžkami se hlavou prosadil Lukáš Kočiš a o chvíli později i Jan Minx. Chrudim však kontrovala Maxem a Evertonem a najednou svítilo na tabuli číslo 11. Třetí gól domácích přidal necelé dvě minuty před koncem Patrik Kmínek.

Jak už olomoucký předseda a hráč řekl, s prohrou, i větší, se počítalo. Větším zklamáním ale mohla být horší návštěva ve velkobystřické hale, která byla při předchozích střetnutích zaplněná velice dobře a vládla v ní třaskavá atmosféra. Ani ta nyní nedosahovala nějakých závratných výšin.

„Bohužel to nevyšlo úplně šťastně. Jednalo se o středeční utkání, navíc bylo v televizi semifinále mistrovství světa a ani počasí lidi příliš nelákalo k cestování do Velké Bystřice. Utkání, na která chceme lidi nalákat a poměrně se nám to i daří, jsou ta páteční a sobotní. Zklamání to rozhodně není," uzavřel ale optimisticky Nikolas Tilkeridis.

Zdroj: Deník/David Kubatík

Hanáci tak dále zůstávají na svých deseti bodech a také na osmém místě zajišťujícím postup do play-off. Na Liberec a Ústí nad Labem, které však mají o zápas méně, mají náskok jediného bodu.

SKUP Futsal Olomouc - FK Chrudim 3:11 (0:4)

Branky: 29. Kočiš, 30. Minx, 39. Kmínek – 5., 26. a 36. Everton, 11. Koudelka, 17. a 20 P. Drozd, 21. a 23. Radovanovič, 26. a 27. D. Drozd, 33. Max. Rozhodčí: Čep, Jurča, Kabeláč. Karty: Kočiš, Tilkeridis – Slováček.

Olomouc: R. Janečka – Kmínek, Lapčík, Kočiš, Lošťák, Minx, Fialka, Křižák, Tilkeridis. Trenér: Martin Janečka.

Chrudim: Dudu (15. Javorski) – Everton, Mareš, Weber, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Doša, Šejvl, Balog, Radovanovič, Slováček, Capinha. Trenér: Felipe Conde.