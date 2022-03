„V prvním poločase jsme prakticky nefaulovali a tím soupeři umožnili lehké střely. V obraně jsme nebyli precizní, to byl problém," říkal po zápase šťastný olomoucký kouč Miljan Čurovič.

A bylo to skutečně tak. Hosté do zápasu vlétli jako uragán a za chvíli už vedli 8:0. Domácí hráči potom také zapnuli, ale ztrátu se jim i kvůli sedmi proměněným jindřichohradeckým trojkám smazat nepodařilo. Úvodní čtvrtinu tak prohráli 25:32. Ta druhá už byla mnohem vyrovnanější. Domácím začaly vycházet trestné hody a do konce poločasu svou ztrátu zredukovali na pět bodů.

V druhém poločase už se Redstone do hry dostal naplno a zanedlouho se vedení začalo přelévat ze strany na stranu. Po třetí části sice ještě hosté vedli 62:66, ta poslední už ale patřila jednoznačně domácím. Ti se brzy po jejím začátku ujali vedení a až do závěrečného klaksonu jej nepustili. Naopak ho navýšili až na konečných 90:81.

„Trenér nám o přestávce řekl, ať do toho dáme více srdíčka. Do druhé půle jsme tak nastoupili s mnohem lepší energií a nakonec je vítězství naše," říkala po zápase nedávná americká posila Daquan Bracey. Autor patnácti bodů v zápase a jeden z hráčů stojících za výbornou olomouckou formou posledních týdnů. „Miluju to tady. V Olomouci mě přivítali jako doma. Škoda, že jsem tady nemohl přestoupit už dříve. Myslím si, že bychom v této sezoně skončili mnohem lépe. Pokud mi nabídnou pokračování, nebudu s tím mít problém. Všechno je tady zatím skvělé." dodal.

„Z vítězství máme velkou radost, ale ještě není rozhodnuto. Soupeř má stále šanci se dostat před nás, to nechceme dopustit," uzavřel Miljan Čurovič.

Příští zápas odehrají svěřenci srbského kouče v sobotu 26. března na palubovce děčínského Armexu. Naposledy doma se pak svým fanouškům představí o čtyři dny později, kdy přivítají ostravskou Novou huť. Sezonu definitivně zakončí v sobotu 2. dubna v Jindřichově Hradci.

BK Redstone Olomoucko - GBA Fio banka Jindřichův Hradec 90:81 (25:32, 22:20, 15:14, 28:15)

Body: Tomsick 23, Kněževič 18, McSwain 17, Bracey 15, Vuckovic 11, Feštr 6 - Sidorov 17, Christopher 14, Novotný 13, DuBose 8, Welsch 7, Brown 6, Linhart 6, Crawford 5, Stegbauer 5. Trojky: 6/16:10:36. Trestné hody: 22/30:11:13. Doskoky: 39:34. Rozhodčí: Kučírek, Kurz, Karafiát. Diváci: 428.