Nymburk, který touží po návratu na ligový trůn byl soupeřem BK Redstone Olomoucko v úvodním kole nového ročníku Kooperativa NBL. Oslabená sestava, ve které chyběli dva důležití hráči, se držela dvacet minut. Nakonec prohrála vysoko 68:108, když nenašla recept na agresivní obranu soupeře.

Atmosféra zápasu mezi Olomouckem a Nymburkem | Video: Deník/David Kubatík

Ve třetí minutě velice slušně zaplněná Čajkaréna explodovala, když Feštr zařídil domácím vedení 5:4 po přesné trojce. Radost ale domácím dlouho nevydržela. Nymburk nasadil pekelné tempo a rychle se dostal před svého soupeře. V průběhu šesté minuty už po koši s faulem Hanáci prohrávali 10:20. Nymburk pak odskočil až na rozdíl dvanácti bodů, v závěru čtvrtiny se však hráči Olomoucka zvedli a snížili na 21:28.

V náporu basketbalisté Olomoucka pokračovali také na začátku druhé periody a snížili až na rozdíl čtyř bodů (26:30). Nymburk však v následujících minutách ukázal, že pro novou sezonu složil opravdu vyrovnaný a kvalitní tým. Hrál ve vysokém tempu a Olomoucko drželo krok silou vůle. V poločase přesto drželo přijatelný výsledek 39:52.

Po pauze hosté z Polabí rychle udeřili a po dvou minutách vedli o osmnáct bodů. Hanáci se v těchto okamžicích nedokázali střelecky prosadit a první body ve třetí čtvrtině zaznamenali až za stavu 39:61 po čtyřech minutách. Tento krátký úsek Nymburk definitivně uklidnil. Výběr Olomoucka po třiceti minutách prohrával 48:77, když během desetiminutovky zaznamenal jen devět bodů.

Do závěrečné části Hanáci vstoupili s cílem vylepšit svůj bodový příspěvek a díky rychlým trojkám Škrance a Matthewse se to zpočátku částečně podařilo. Na korekci výsledku to ale nestačilo, hosté navíc v závěru oslavili i stovku.

„Především na začátku zápasu tam byly pozitivní věci, na kterých můžeme v dalších zápasech stavět. Ve druhém poločase tam ale byly situace, které už jsme tolik nezvládali, především mentálně. Fyzické problémy tam až takové nebyly. Některé věci byly opravdu nepřijatelné, na tom ještě potřebujeme zapracovat,“ okomentoval utkání kouč Olomoucka Andy Hipsher.

BK Redstone Olomoucko - ERA Basketball Nymburk 68:108 (21:28, 18:24, 9:25, 20:31)

Body: Matthews 22, Škranc 22, Feštr 10, Žák 8, Bailey 3, Tkadlec 3 - Gordon 22, Švejcar 18, Bell 14, Kovář 11, Bohačík 10, Kříž 9, Sehnal 9, Rylich 6, Tůma 5, Sukhmail 4. Trojky: 8/24:8:26. Trestné hody: 18/21:14/17. Doskoky: 28:48. Rozhodčí: Kučírek, Kec, Melichárek.