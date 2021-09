V Poháru P2+, vypsaném pro nejsilnější vozy, nechyběl na startu ani jeden z vedoucí trojice průběžného pořadí. Nejlépe začal Adam Březík na Fabii R5. Vyhrál první zkoušku před Odložilíkem a Štajfem na stejných vozech. Ve druhé zkoušce ale Březík i Štajf museli pro technické potíže ze závodu odstoupit. Jejich problémů dokonale využil Odložilík a vyškovskou rally s přehledem vyhrál. V celkové hodnocení si vytvořil třiceti bodový náskok na Štajfa, Březík ztrácí o tři body více. Druhé místo ve Vyškově si vybojoval Martin Vlček na voze Hyundai i20 N Rally2 a pro třetí místo si dojel Tomáš Kurka s autem Mini John Cooper Works WRC.

Dvoukolky, pro které je Rallysprint série vypsána především, vyhrál Jan Dohnal na Renaultu Clio s 1600. Přemožitele našel pouze na první zkoušce a byl jím Egon Smékal s Citroënem DS3 R3T Max, který ji vyhrál o 0,9 vteřiny. Od druhé erzety již Dohnal Smékala pravidelně porážel a v cíli byl o 32 sekund rychlejší. Třetí místo si vybojoval David Štefan na Peugeotu 208 Rally4. Dohnal je po třetím vítězství také v čele celého seriálu.

Na startu tentokrát chyběl olomoucký Michal Horák, závodící pravidelně s vozem Opel Adam R2. Svoji neúčast zdůvodnil slovy: „Po odstoupení ve Fulneku jsme potřebovali k opravě Adama nové díly. Byly v Německu řádně objednané i zaplacené, ale dodávka se opozdila o měsíc a přišla teprve ve čtvrtek večer, takže jsme se museli dopředu odhlásit. Raději řádně připravíme auto na Kroměřížskou rally, kterou pojmeme jako test před domácím závodem ve Šternberku. Na Barumce jsme si vyzkoušeli novou Fiestu Rally4. Auto jde velmi pěkně od spodu a má i dobrý podvozek, Barumku jsme zvládli bez krizovek i na velmi rozbitých úsecích a mohla by to být jedna z variant na příští sezónu.“

Ivan Horák využil volna a posadil se na sedadlo spolujezdce k Lubomíru Konšelovi do vozu Lada VFTS. Ve třídě 18 obsadili čtvrté místo. „Luboš je dobrý kamarád a rád jsem mu vypomohl. Jeli jsme spolu již na ČMPR v Blansku, takže nic nového. V úvodu nás trápila ztrácející se voda, to jsme v servisu vyřešili výměnou hadice z civilního vozu. Ke konci se ozvala i převodovka, takže jsme poslední RZ jeli pomalu na blinkry a ztratili přes minutu. Auto se nakonec podařilo dostat až do cíle, takže spokojenost,“ řekl Ivan Horák.

Olomoucké jezdce po delší pauze reprezentoval i Petr Leher. Ve Vyškově startoval s výkonnou Fabii R5 a dojel v poháru P2+ na čtrnáctém místě. „S autem jsme testovali v Bělé a nejezdili okolo 40 km. Na seznámení to stačí, ale na ostrou závodní jízdu je to málo. Postupně jsme si zvykali a po krizovce na první zkoušce to bylo stále lepší. Fabie krásně na cestě sedí a je to opravdu špičkové auto. Chtěl bych s ní odjet i Jeseníky a Vsetín,“ uvedl Leher.

Mezi historiky, jejichž závod se započítával do České Trofeje, byl nejrychlejší Aleš Jirátko na BMW 2002 Ti před Klokočníkem na Favoritu a Carbolem se Škodou 120S Rallye.

Sprinterský seriál pokračuje předposledním závodem 16. října na Futures Contproduct Rally Morava s centrem ve Šternberku a zakončí jej o čtrnáct dní později rally ve Vsetíně.

Autor: Miroslav Ševčík