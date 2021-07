„Dostali jsme nápad, že bychom propojili sporty v Uničově, aby děti měly zpestření a poznaly se mezi sebou,“ začal jeden z hlavních organizátorů Ondřej Kavulič. „Jsme zastánci toho, že by děti měly umět všechno. Za mě to bylo vždycky tak, že dobrý hokejista uměl všechny sporty,“ podal jeden ze stěžejních důvodů podoby turnaje.

Na událost pozvali hráče ročníků 2007-2010 z uničovských klubů házené, florbalu, fotbalu a hokeje. Ty následně rozdělili do jednotlivých týmů. „Náhodně jsme vybrali dva hokejisty, dva fotbalisty, dva florbalisty a dva házenkáře a ti tvořili družstvo,“ objasnil Kavulič.

Celkem šest mužstev se následně utkalo každý s každým v každém z jednotlivých sportů – tedy ve florbale, házené a fotbale. „Každý sport pískali jednotlivý trenéři daného odvětví a před zápasem objasnili hráčům pravidla,“ pokračoval.

„V úvodu byli kluci nervózní, protože nevěděli, jak jim ostatní sporty půjdou, ale postupně se to odbouralo,“ nastínil Kavulič.

Pocta trenérovi

Celou událost navíc pojmenovali po nedávno zesnulém bývalém trenérovi HC Uničov Pavlu Kyselém. Jednalo se tedy o 1. ročník Memoriálu Pavla Kyselého. „Jeho kluci hráli nejprve hokej a následně házenou. Chtěli jsme to spojit a shodli jsme se, že si zasloužil, aby turnaj nesl jeho jméno,“ sdělil Kavulič.

A u úvodního ročníku nemusí zůstat. „Doufáme a věříme, že se z toho stane uničovská tradice a děti se na turnaj budou těšit,“ potvrdil Kavulič.

O zahájení se postaral uničovský rodák a hokejový kanonýr Matěj Pekr, který hájil barvy Šumperku, Olomouce, Kladna či naposledy Jihlavy. Sám nápad organizátorů chválí. „S uničovskými trenéry jsme se bavili, že nám ty sporty přijdou hodně jednotvárné a spousta hokejistů neumí fotbal, fotbalisti neumí házenou a podobně, takže tady vznikl takový nápad, aby si sporty prohodili a vyzkoušeli si jiný pohyb. Je to zase něco jiného a je škoda, že děti jedou jenom ten jeden sport v době, kdy by se měly nejvíce rozvíjet a umět více věcí najednou.“

Jeho samotného sice Pavel Kyselý nekoučoval, i tak na něj ale Pekr vzpomíná. „Bohužel mě nevedl, protože jsem ve 4. třídě odcházel do Šumperka a on měl starší ročníky. Nicméně byl na stadionu pro klub od rána do večera a když se bavíme se staršími kamarády, tak trénoval devadesát procent hráčů, kteří v Uničově prošli hokejem,“ uzavřel Matěj Pekr.

V Uničově proběhl 1.ročník memoriálu Pavla Kyselého. Vítězný tým.Zdroj: Věra Gulajevová

Nakonec se jako nejlepší tým, složený z nejvšestrannějších sportovců, ukázal ten v zelených dresech. Nastupovali za něj Alexandr Wiederman (fotbal), Jan Tkadlec (florbal), Jakub Čopák (hokej), Dominik Šyrůček (fotbal), Patrik Müller (hokej), Jan Štěpán Majszner (házená), Radoslav Hladiš (házená), Jiří Skopal (hokej).