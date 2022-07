Ještě před samotným započetím soutěže padaly ze strany moderátora i samotných dětí na všechny čtyři hosty různé dotazy. Jeden z nich například byl, co by dělali, kdyby nedělali tu svou konkrétní profesi.

Zdeněk Zlámal řekl bez váhaní, že by byl dobrodruh-cestovatel, protože ho baví poznávat nové kultury. Vít Beneš zase, že by ho lákala truhlařina. Jan Lukáš odpověděl, že by asi byl fotbalistou a Jan Káňa, že vlastně neví, protože v podstatě nic jiného neumí. Paradoxně si za to vysloužil největší potlesk.

A potom už to vypuklo. A mnohé otázky byly vskutku kuriózní a „obohacující". Přítomní se mohli třeba dozvědět, že nejdelší špageta na světě měří rovných 3776 metrů, nejdelší doutník zase 81 metrů, orgasmus u prasat trvá zhruba 30 až 45 minut a že tělo švába dokáže žít ještě devět hodin poté, co mu utrhneme hlavu.

Vítězi se nakonec stali hokejisté, jejichž tipy byly přece jen o něco málo přesnější. Hlavní však bylo, že se celý zaplněný sál výborně pobavil.

FOTO: Sigma v přípravě konečně zabrala a bez problémů si poradila s Jihlavou

Poté následovaly dotazy z publika, při kterých došlo také na některá zajímavá témata. Třeba na zranění, lásky či největší lumpárny z dětství. Zdeněk Zlámal se přiznal, že používal po celé své školní období, maturitu nevyjímaje, taháky a Vít Beneš zase, že často úspěšně simuloval nemoc, aby nemusel do školy.

Po skončení akce si to pak ještě oba „týmy" rozdaly na velkém plátně ve Fifě. Dohodly se, že budou hrát za náhodně vybrané týmy z Anglie, čehož nakonec fotbalisté poměrně litovali. Vybrali si totiž Wigan a jejich soupeři Liverpool. Zápas tak nakonec, i přes vzedmutí fotbalistů v závěru, skončil dle očekávání. Výhrou 4:2 pro tým Káni a Lukáše.

Olomoucká fotbalová škola bude pokračovat až do pátku a zpestří ji ještě například návštěva lanového centra či koncert Kapitána Dema.