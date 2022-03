„V loňském roce byli sportovci z Olomoucka opravdu hodně úspěšní. Sbírali medaile na světových, evropských i domácích šampionátech a někteří to dokonce dotáhli až na olympiádu do Tokia. Můžeme na ně být pyšní a jsem rád, že jim můžeme také prostřednictvím této ankety ještě jednou poděkovat za skvělou reprezentaci města i regionu,“ prohlásil primátor statutárního města Olomouce Miroslav Žbánek.

Kategorii juniorů dominovala kanoistka Klára Kneblová. „Moc si této ceny vážím. Olomouc je mým domovem už od narození a mám na něj obrovské vazby. Jsem tedy skutečně poctěna. Chtěla bych také říct, že to není jen o mně. Celý oddíl je velice úspěšný. Je to tedy i o trenérech, což jsou vlastně naši rodiče, kterým bych tímto chtěla nesmírně poděkovat za to, jak se o nás starají a co všechno pro nás dělají," řekla teprve šestnáctiletá juniorská mistryně světa. Nejlepšími trenéry pak byli oceněni její rodiče Pavla Kneblová a Jiří Kratochvíl.

Mezi družstvy byly oceněny výsledky mladých reprezentantek Golf Clubu Olomouc.

Objevem roku se stal judista Tomáš Raška a mezi handicapovanými sportovci uspěl mistr světa a paralympionik - sportovní střelec Tomáš Pešek.

Cenu pro funkcionářskou osobnost převzal Zdeněk Juráš, který je čtyřicet let spojený s házenkářským klubem DHK Zora Olomouc. „Tohoto ocenění si velice vážím. Před rokem jsem v podstatě přežil svou smrt, vrátil jsem se z nemocnice a jsem velice rád, že si na mě vzpomněli. Celý svůj život jsem totiž zasvětil sportu. Ať už jako hráč, rozhodčí, anebo funkcionář. Jinak co se týče dnešních výkonů Zory, jsem spokojen tak napůl. Hrají tam víceméně dorostenky, které jsou schopné porazit nejlepší tým a pak remizovat s nehorším," říká současný místopředseda klubu.

Pro cenu Drahoše Válka si přišel uznávaná odborník Fridrich Földes, který vychoval několik generací úspěšných šermířů.

Mimořádné ocenění získali hokejisté David Krejčí a Branislav Konrád. „Oba ukázali, že jsou skvělí po všech stránkách. David Krejčí se po letech v zámoří vrátil do rodného regionu, aby si jeho rodiče užili vnoučat, a navrch táhne svůj téměř mateřský klub. Branislav Konrád zase všem ukázal, jak se dá poprat s osudem. V rekordně krátké době se vrátil po zranění a odměnou za překonání všech těžkostí mu byl olympijský bronz. Jsou vzory pro všechny, nejen pro sportovce,“ poznamenala náměstkyně primátora Markéta Záleská.

Co se týče hlavní kategorie seniorů, první tři místa byla obsazena následovně: třetí skončila další reprezentantka kanoistické rodiny Kneblových, osmnáctiletá Tereza. Na druhé příčce judistický mistr Evropy do 23 let z roku 2015 David Klammert a trofej nejcennější si z olomoucké radnice odnesl dvaadvacetiletý šermíř a účastník Olympijských her v Tokiu Jakub Jurka. „Ta podařená kvalifikace, to byl splněný sen. Samotné Tokio pak bylo úžasné. Užil jsem si ho na maximum, i když jsem chtěl docílit lepšího výsledku. Ale nedá se nic dělat. V Paříži to snad bude lepší," říká sebevědomě.

Výsledky 56. ročníku ankety Nejlepší sportovec Olomoucka:

senioři – jednotlivci:

1.Jakub JURKA ( Dukla Olomouc – šerm kordem)

2.David KLAMMERT ( JUDO klub Olomouc )

3.Tereza KNEBLOVÁ (SK UP Olomouc – kanoistika)

Další umístění: Barbora DIMOVOVÁ ( TJ VS Litovel – kanoistika),Barbora JANÍČKOVÁ ( SK UP Olomouc – plavání),Filip LÁTAL ( KSP Olomouc – ploutvové plavání ), Marián STRAŠKO ( MGC Olomouc – dráhový golf),Renata ZACHOVÁ ( JUDO Klub Olomouc), Barbora ZATLOUKALOVÁ (AK Olomouc – atletika víceboj), Ondřej ZMRZLÝ ( SK SIGMA Olomouc – fotbal).

Seniorské kolektivy:

1.SK UP Olomouc – kanoistika

2.JUDO Klub Olomouc

3 HC Olomouc – A mužstvo - extraliga ledního hokeje

Junioři - jednotlivci:

1.Klára KNEBLOVÁ ( SK UP Olomouc – kanoistika)

2.Eva KUBÍČKOVÁ (AK Olomouc – atletika)

3.Kristýna FRYŠÁKOVÁ (Aerobik klub Olomouc)

Další umístění: Kryštof DANĚK ( SK Sigma Olomouc – fotbal), Veronika KEDROŇOVÁ (GC Olomouc - golf), Lucie MIČUNKOVÁ (AK Olomouc – atletika), Matyáš NOVÁK ( SK UP Olomouc – kanoistika), Lukáš RAŠKA ( MAPEI MERIDA Kaňkovský – cyklistika), Martin RUDORFER (SK UP Olomouc – kanoistika), Eva SLEPIČKOVÁ ( VK Olomouc - veslování).

Juniorské kolektivy:

1.Golf Club Olomouc - juniorky

2.SK UP Olomouc – kanoistika - juniorky

3 Veslařský klub Olomouc – dorostenky veslování

Handicapovaní sportovci:

1 Tomáš PEŠEK (SK TPS Olomouc – sportovní střelba)

2 Julie ŠVECOVÁ (Klub neslyšících SKI VELO Olomouc – judo)

3 Jakub KOSEK (SK TPS Olomouc – sportovní střelba)

Trenér roku: Pavla KNEBLOVÁ a Jiří KRATOCHVÍL (SK UP Olomouc – kanoistika).

Objev roku: Tomáš RAŠKA (JUDO klub Olomouc).

Funkcionářská osobnost: Zdeněk JURÁŠ - (DHK ZORA Olomouc).

Cena Drahoše Válka: Fridrich FÖLDES (Dukla Olomouc – šerm kordem).

Mimořádná cena: David KREJĆÍ, Branislav KONRÁD (Oba HC Olomouc).