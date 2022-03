„Celkově se potvrdilo, že máme velice silný tým pro muaythai zápasy. Speciálně pak ten ženský, který to na této akci jenom potvrdil. Holky sem tam jezdí do Prahy k Jiřímu Apeltauerovi či Lukáši Jirkovskému a u nás mají možnost trénovat 2x týdně s Josefem Berkou a Michalem Gubou. A o tom to je, nestát na místě a chtít se stále zlepšovat," řekl trenér klubu MuayThai Olomouc Tomáš Musil. „Velkou radost mám také z nových bojovníků MMA. Oba kluci předvedli skvělé zápasy a mají velký potenciál pro další růst," dodal.