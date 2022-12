Mezi těmi prvními letos kraloval Ondřej Bisaha s vozem Hyundai i20 R5. Vedl po celou dobu soutěže a vyhrál tři ze šesti rychlostních zkoušek. Druhý se držel po celou dobu Miroslav Jakeš se Škodou Fabie Rally 2 EVO, ale v poslední RZ jej předjel Martin Vlček na Hyundai i20 R5. Vlček vyhrál jednu RZ a Jakeš dvě.

Mezi jezdce spíše bavící diváky patřil i letošní vítěz P2+ poháru Martin Březík, Robert Kořistka, Martin Kučera nebo Petr Nešetřil s krásným vozem Porsche 997 GT3. Širokými průjezdy v diváckých místech se mezi ně zařadili také olomoučtí Michal a Ivan Horákovi.

Kam za sportem: Mora hraje doma, na programu halové sporty i poslední fotbal

„Závod jsme si opravdu užili. Jeli jsme bez tlaku na výsledek a chtěli jsme hlavně pobavit diváky, sebe a také poděkovat promrzlým fanouškům, kterých se jako vždy na konci roku sešlo velké množství. Doufám, že se nám to povedlo a že jsme je alespoň trochu zahřáli. Na časy jsme nehleděli a v konečném pořadí jsme obsadili třináctou příčku," zhodnotil závod psolujezdec Ivan.

Jak už jsem zmínil minule, v RSS jsme v poháru P2+ skončili celkově čtvrtí a jsme za to velmi rádi. Já to na začátku roku tipoval na šesté až sedmé místo. Chtěl bych touto cestou poděkovat za letošní sezonu celému Rexteamu v čele s Věroslavem Cvrčkem a všem mechanikům. Auto fungovalo skvěle a je vidět, že to kluci dělají srdcem a nic pro ně není problém. V dnešní době jsme ani nevěřili, že takový team ještě existuje. Dále patří dík našemu manažerovi Milanu Korčákovi a všem našim sponzorům. Bez nich by to nešlo. A samozřejmě našim blízkým, kteří nás podporují. Příští rok budeme opět startovat s Fabií R5 Rexteamu a pojedeme kompletní sprintový seriál,“ dodal ještě na závěr.