FOTO: Michal a Ivan Horákovi si na Barum rally vyjeli slušné sedmnácté místo

Nejsledovanější domácí automobilový podnik zařazený do evropského šampionátu probíhal od pátku 26. do neděle 28. srpna v okolí Zlína. Na 104 posádek, které se zúčastnily letošního 51. ročníku Barum Czech rally Zlín, čekalo celkem 624 km, z toho přes 200 měřených a rozdělených do 13 rychlostních zkoušek. Velké množství diváků bylo zvědavé, jak si povede evropská špička letošního seriálu ve srovnání s domácími jezdci. Už první noční okruhová zkouška v ulicích Zlína napověděla, že to Evropané nebudou mít lehké. V bouřlivé divácké kulise ji vyhrál Jan Kopecký se Škodou Fabie Rally2 Evo před Rakušanem Wagnerem na stejném voze. Třetí byl Václav Pech s Fordem Focus WRC a dále následovali jezdci na fábiích v pořadí Mareš, Březík a Stříteský. Až sedmá příčka patřila vedoucímu muži evropského šampionátu, Španělu Llarenovi, také na Fabii Rally2 Evo.

Horák | Foto: Miroslav Ševčík