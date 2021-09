Hanácké házenkářské derby mezi Litovlí a Velkou Bystřicí se stalo kořistí domácího Tatranu. Ten díky povedenému závěru zápasu otočil na konečných 28:26. Ještě před začátkem utkání oba týmy i diváci uctili chvílí ticha památku Davida Číhala, předsedy litovelského klubu, který na sklonku loňského roku podlehl v pouhých 48 letech nemoci covid-19.

Házenkáři Litovle porazili v 1. lize na domácí palubovce Velkou Bystřici 28:26 (11:14) | Foto: Tatran Litovel/Pavel Štěpánek

„Bylo to derby, jak má být, ale my jsme si to asi v první půlce neuvědomili. Hráči vstoupili do utkání vlažně, nebyli dostatečně dynamičtí a přesní, zejména v obranné činnosti a to nahrávalo soupeři, který v této fázi hrál vynikající házenou. Střídal střelbu z dálky s hrou do pivota. Pak jsme ztratili nějaké míče v útoku a soupeř snadno trestal z brejků a to nás dostalo pod tlak. Soupeř byl samozřejmě psychicky v pohodě, protože přijel s tím, že nemá co ztratit. Naopak my jsme si hodně věřili po suverénním výkonu v prvním kole,“ řekl trenér Litovel Lubomír Krejčíř.