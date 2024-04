Letošní soutěžní sezónu otevřel první závod v okolí Valašského Meziříčí. Netradičně v neděli odstartovalo do 42. ročníku Kowax Valašské Rally ValMez celkem 94 posádek, které usilovaly o první body do P2+ poháru a Rallysprint Serie současných i historických automobilů.

Konšel, Ivan Horák | Foto: L. Hopp

TEXT: Miroslav Ševčík

N účastníky čekalo šest rychlostních zkoušek na třech úsecích o celkové délce 70 km. K hlavním favoritům patřil mistr světa a několikanásobný mistr ČR Jan Kopecký s vozem Škoda Fabia RS Rally2. Plno diváků očekávalo jeho souboj s trojicí mladíků na stejných vozech Březíkem, Stříteským a Caisem. O přední příčky chtěli bojovat také Polák Kotarba s Citroënem C3 Rally2 nebo Slovák Melichárek s vozem Ford Fiesta RS WRC.

Vstup do závodu se nejlépe povedl Eriku Caisovi. Druhého Březíka porazil na třinácti kilometrech první vložky o 3,2 sekundy. Třetí Březík ztratil další 0,5 s a čtvrtý Kopecký ještě o 0,8 sekundy více. Tato čtveřice pokračovala ve velmi rychlém tempu a s minimálními rozdíly i ve zbývajících dvou zkouškách první části soutěže.

Před servisní pauzou vedl stále Cais o 3,3 sekundy před Stříteským a o 5,1 sekundy před Kopeckým. Čtvrtý byl Březík, který po 30 sekundové penalizaci za rozražený retardér přišel o šanci držet se vedoucí skupinky. Také ve druhé části závodu se dařilo nejvíce Eriku Caisovi, který cílem projel jako vítěz. Na poslední zkoušce se na druhé místo prodral Jan Kopecký a třetí dojel Dominik Stříteský se ztrátou 6,4 sekundy na vítěze. Adam Březík dojel čtvrtý, pátý byl Kotarba a šestý Jirásek na Škodě FabiiR5. Vítězem dvoukolek byl Jan Dohnal na voze Renault Clio S1600 a historiky ovládl Martin Černý s BMW M3.

Do bojů o první mistrovské body zasáhli i olomoučtí závodníci. Petr Leher dojel v P2+ poháru se Škodou Fabia R5 na čtrnáctém místě a druhý zástupce Ivan Horák na sedadle spolujezdce vedle Luboše Konšela s vozem Lada VFTS pro technickou závadu nedojel.

I. A třída, skupina A: Oslabená Olešnice stále neporažena, Náměšť se stále zvedá

Ivan k závodu řekl: „Před časem mě oslovil dlouholetý kamarád Luboš Konšel, jestli bych se s ním nesvezl na Valašské rally. Zimní pauza byla dlouhá, tak jsem na nabídku kývnul. Byl jsem volný, protože se synem Michalem máme v plánu účast na dvoudenních soutěžích MČR v rally a samozřejmě Rally Morava," vyprávěl po konci závodu Ivan Horák.

„S Lubošem se nám celkem dařilo. Během zimní pauzy dostal žigul nový podvozek a chystal se i nový motor, ale ten se nepodařil včas dokončit. Po třetí RZ jsme figurovali na čtvrtém místě se ztrátou 12,2 na bednu. To bylo řešitelné, ale bohužel převodovka na RZ 4 byla proti. Teď chystá Luboš nový motor a také novou sekvenční převodovku a to by mohlo být velmi hezké svezení. Já se již ale soustředím na první závod velkého mistráku, který se jede v Klatovech od 19. do 21. dubna a se synem zde budeme hájit barvy týmu Futures Contproduct s.r.o. s Fabií R5,“ dodal pak ještě.