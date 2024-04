V sobotu se rozběhl nový ročník Českomoravského poháru v rally. Úvodním podnikem byl II. ročník Rallye Králíky, který zajistili pořadatelé z Podorlického autoklubu. Trať měřila 216 km, z toho na testy připadlo 90 km. Ke třem velmi hezkým rychlostním zkouškám z loňského roku přidali ještě obtížný patnáctikilometrový úsek z Vysokého potoka do Červené Vody, který využívá k testování tovární tým Škody Motorsport a jezdil zde i mistr světa Kalle Rovampera. Všechny čtyři testy muselo k úspěšnému zvládnutí závodu absolvovat jezdecké pole o 113 vozech dvakrát.

Látal | Foto: Miroslav Ševčík

TEXT: Miroslav Ševčík

Olomoucké posádky zastupoval dlouholetý účastník ČMPR Marcel Látal s výkonným vozem BMW 325i a spolujezdkyní Ilonou Blažkovskou. Startují ve třídě H4, která je určená pro historické vozy s objemem motoru přes 1600cm3 a jednou poháněnou nápravou. V loňském ročníku obsadili po pěti závodech čtvrté místo a letos chtěli postoupit na bednu.

A to se jim podařilo. V úvodním závodě totiž dojeli druzí za Markem Sumem s BMW E30. „S výsledkem jsme spokojeni, závod jsme zvládli bez problémů. Při najíždění jsem měl velký respekt z nové RZ. Hlavně dlouhý a místy velmi rychlý sjezd na úzké cestě se spoustou bláta a špíny po těžbě dřeva byl hodně náročný. Ale podařilo se nám zvolit dobré gumy a i rozpis seděl, takže jsem si nakonec rychlostku i pěkně užil. Mám také radost, že se mi opět povedlo porazit na třetí zkoušce i Maru. Sice o pouhou desetinu sekundy, ale i to se počítá. Druhé místo jsme si drželi po celý závod a i dosažené časy byly dobré, takže pěkný vstup do nové sezóny,“ zhodnotil závod Marcel Látal.

Vítězem závodu se stal Karel Kupec na Škodě Fabii R5, druhý byl Daniel Suk na Subaru Impreza STi N12 a třetí dojela manželská posádka Petr a Hana Zedníkovi s Fordem Fiesta Rally2. Historiky vyhrál Josef Urban na Škodě 130 LR.

Kam za sportem? I na americký fotbal, rychlá kola na letišti či Final 4 basketu

Českomoravský pohár v rally pokračuje druhým podnikem na konci května o okolí Opočna Podorlickou rally. Již tuto sobotu mohou diváci vidět ostré závodní vozy ve Slušovicích, kde pokračuje sprinterský seriál. Olomoucké závodníky bude zastupovat Petr Leher na Škodě Fabii R5 a Ivan Horák na sedadle spolujezdce s Lubošem Konšelem v žiguliku.