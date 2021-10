Finále Mistrovství České republiky v judu rozzářilo Sportovní halu Univerzity Palackého. Domácí Judo Klub Olomouc se v celkovém součtu medailí umístil mezi kluby na prvním místě. Zlato si na krk pověsili David Klammert, Renata Zachová i Veronika Horáková, která závodí za Zlín, ale připravuje se v olomouckém tréninkovém centru.

Po více než roce se utkali čeští judisté o titul mistra České republiky mužů a žen. Tentokrát hostil tuto národní soutěž Judo Klub Olomouc ve Sportovní hale Univerzity Palackého. Turnaj byl zahájen českou státní hymnou a nástupem 164 závodníků z celé České republiky a národní reprezentace. Finálová utkání v kombinaci s uměleckým doprovodným programem za přítomnosti efektní světelné a kouřové show byly následně přenášeny Českou televizí. Domácí Judo Klub Olomouc a jeho tréninkové centrum se v celkovém součtu medailí ze všech klubů umístil na první příčce. Zaznamenal celkem pět medailistů a z toho tři tituly mistra republiky.

Horkými favority soutěže byli tři vážení olomoučtí sportovci - David Klammert, mistr Evropy do 23 let a účastník letošních olympijských her v Tokiu, Renata Zachová, a Tomáš Raška, sedmnáctiletý bronzový medailista z mistrovství Evropy kadetů 2021.

David Klammert, mistr Evropy do 23 let a účastník letošní letní olympiády v Tokiu, i za situace, kdy přestoupil do vyšší váhy do 100 kg, prošel turnajem velmi obstojně a jako nasazená jednička si dokráčel pro zlatou medaili.

Zlato získala i Renata Zachová, mistryně Evropy mezi juniory a dvojnásobná medailistka ze dvou světových Grand Prix. Ve váhové kategorii do 70 kg zaznamenala celkem pět výher. V posledním zápase se utkala i s další olomouckou závodnicí Lucií Pustějovskou, dvojnásobnou zlatou medailistkou z evropských dorosteneckých pohárů. Té však kvůli výkonu, jenž byl způsoben vlivem doznívajícího zranění, a tedy i nižšímu počtu bodů, utekla jen o malý kousek bronzová medaile.

Tomáš Raška, sedmnáctiletý bronzový medailista z mistrovství Evropy kadetů 2021, se v těžké váze nad 100 kg probojoval až do finále. Tam se střetl s medailistou ze světového Grand Prix a bojovníkem o účast na olympiádě Michalem Horákem z USK Praha. Nakonec mu jeho vystoupení stačilo na bronzovou medaili.

V olomouckém tréninkovém centru se připravuje také zlínská závodnice Veronika Horáková, která váze do 52 kg úspěšně obhájila titul mistryně republiky. Barbora Ondroušková z Hranic zase v kategorii žen nad 78 kg obsadila stříbrnou pozici.

„Po covidové pauze a nemožnosti se setkávat jsme tuto soutěž chtěli pojmout trošku jinak — osvěžit ji, zpřístupnit ji široké populaci prostřednictvím divácky jímavé show a doprovodných komentářů k jednotlivým soubojům. Chtěli jsme ukázat, že judo v Olomouci prostě dělat umíme. Nikdy bychom se ale neobešli bez pomoci rodičů našich sportovců, přátel a štědrých sponzorů, kteří nám naše představy pomohli naplnit ve skutečnost, a ještě jednou jim touto cestou moc děkujeme“, uvedl Adam Suchánek, jeden z hlavních organizátorů celé soutěže.

Autor: Adam Suchánek