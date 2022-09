FOTO: Horáci dojeli na Rally Morava čtvrtí, Leher devátý

Rallysprinterský seriál měl v sobotu na programu svůj letošní předposlední závod, kterým byl III. ročník Futures Contproduct Rally Morava 2022. Centrum soutěže se ze Šternberka přesunulo do Olomouce, ale trať byla velmi podobná minulým ročníkům. Na 58 posádek čekaly tři rychlostní zkoušky, které musely zvládnout dvakrát. Hlavně v lesních úsecích okolo Dálova, Jivové a Těšíkova to bylo velmi náročné. Cesty zde byly po pátečních vydatných deštích hodně kluzké a ve druhém průjezdu se spoustou vytahaného bláta. O celkové vítězství v P2+ seriálu přijeli do Olomouce bojovat průběžně vedoucí Vojtěch Štajf, druhý Adam Březík a Martin Vlček. Na stupně vítězů chtěla také poprvé vystoupit domácí olomoucká posádka Michal a Ivan Horákovi.

Horák | Foto: Miroslav Ševčík