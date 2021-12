Pro Michaelu to byl večer plný „poprvé“. Poprvé zápasila bez chráničů, poprvé v kleci a s malými MMA rukavicemi, poprvé také měla absolvovat zápas na tři kola po třech minutách. Se vším se však vypořádala a soupeřku Kristýnu Sobotkovou nakonec udolala po dramatickém průběhu.

„Byl to velice těžký zápas, Míša měla určitě větší počet úderů a v klinči pracovala lépe, ale jak jí docházely síly, tak se nechala několikrát zbytečně strhnout a to prostě potom smazávalo ten rozdíl a byl to prostě vyrovnaný souboj,“ hodnotil trenér Tomáš Musil.

Na konci třetího kola přišel pro Hlaváčikovou kritický okamžik. „Očekávali jsme sice těsné, ale přesto naše vítězství. Rozhodčí však oznámil ještě jedno kolo navíc. Míše už se v tu chvíli vůbec nechtělo a měla toho plné zuby,“ pousmál se Musil.

Nakonec vyznělo poslední kolo jasné pro olomouckou fighterku. Vyhrála jej 3:0 na body a tím pádem ovládla i celý zápas. „Kousla se neuvěřitelně. Velký respekt ale patří i soupeřce, která byla také skvělá,“ uvedl Musil, který už pomalu hledí k sezoně 2022 a především velké akci, kterou Muay Thai chystá pro olomoucké fanoušky bojových sportů na 25. března.

„Byl to pro nás poslední zápas. Teď si trochu odpočineme, ale od ledna už začneme s přípravou na příští rok. Domácí galavečer bude akce, která v Olomouci nemá obdoby,“ slibuje Musil.

„Budou to zápasy skvělé úrovně. Přijedou dva účastníci letošního mistrovství světa v thajském boxu v Bangkoku, z nichž jeden skončil na třetím místě. K vidění bude také MMA. Domluvení jsou fantastičtí soupeři ze zahraničí. Určitě se bude na co dívat,“ tvrdí Musil.

Život sportovců mě unesl, říká věhlasný ortoped Holibka

První zápasy chce oznámil okolo Vánoc. „Pro naše bojovníky to rozhodně nebudou soupeři na získání snadných vítězství. Dokonce si dovolím říct, že nebudeme favority, ale tohle máme rádi. Jen těžké zápasy vás posunou dopředu, třeba i za cenu prohry,“ dodal Musil.

Vstupenky na březnový galavečer už jsou v prodeji. Získat se dajé v tělocvičně Muay Thai Olomouc nebo přímo přes Tomáše Musila (tel. 776 322 777 nebo musiltomas@seznam.cz)